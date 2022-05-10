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تقديم الطعام لا يعتمد فقط على الأطباق والوجبات الرئيسية المعتادة بل لابد من تقديم أطباق جانبية لفتح الشهية، ومن هذه الأطباق هو طبق سلطة الطحينة الذي له طعم مميز ورائع ويقدم على موائد العزومات، وتقدم المطاعم طبق سلطة الطحينة بجانب أي من الوجبات، ونظرا لإرتفاع الأسعار والغلاء نستغني عن شراء الطحينة من الخارج لذلك تقوم السيدات بعمل الطحينة فى المنزل بتكلفة رخيصة جدا ومكوناتها متوفرة في كل منزل ومتوفرة أيضا فى المحلات، وتتميز بسهولة تحضيرها في أقل وقت ممكن، وهي عبارة عن خليط سميك مكون من السمسم وزيت الزيتون والدقيق والخل، وبفضل هذه المكونات تتعدد فوائد الطحينة بأنها تحتوى على مجموعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والحديد والكالسيوم والزنك. مكونات طريقة عمل الطحينة عشرة ملاعق كبيرة من السمسم

كمية مناسبة من الماء الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض

رشة قليلة من الملح

رشة قليلة من الفلفل الأسود

رشة قليلة من الكمون

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض والمنخول

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت مثل زيت الزيتون أو زيت الذرة على حسب الرغبة

ثمرة واحدة من عصير الليمون

للتزيين

بقدونس أخضر مقطع طريقة عمل الطحينة بأسهل طريقة وأجمل وصفة فى المنزل أولا نقوم نتقية السمسم وتنظيفه من أي شوائب ثم نقوم بوضعه فى طاسة مناسبة ويتم تحميصه على نار هادئة جدا ونتركها جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بوضع السمسم المحمص فى الخلاط أو الكبة حتى يصبح مثل البودرة الناعمة.

وبعد ذلك نقوم بوضع السمسم المحمص فى الخلاط أو الكبة حتى يصبح مثل البودرة الناعمة. ثم نقوم بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق المنخول الدقيق ويتم تقليبه مع السمسم جيدا حتى يتماسك ثم نضيف أربعة ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون ونستمر في التقليب ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض ورشة قليلة من الملح ورشة قليلة من الفلفل الأسود ورشة قليلة من الكمون

وثمرة واحدة من عصير الليمون ثم نضيف كمية الماء بالتدريج حسب الحاجة والقوام الذى نريده.

ثم نقوم بوضع خليط الطحينة فى برطمان زجاجي ونحفظه فى الثلاجة عند الإستخدام. عمر شويل - جدة بمقادير وقوام مظبوط أصنعي الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت بطريقة المصانع وتحدي - ثقفني

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