نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة القرنفل المنزلية لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة وإزالة الشيب المبكر بدون رجعة في المقال التالي

تواجه بعض من الفتيات والسيدات من مشاكل كثيرة بالشعر منها الشعر الخشن وشعر قصير عاجز فتقوم بإستخدام وصفات كثيرة مثل مجموعة من الكريمات الصناعية والكيراتين على سبيل التجربة فتعطيها نتيجة جميلة وتجعل شعرها ناعم وطويل ولكن نتيجة مؤقتة، وبعد فترة يصبح الشعر خشن ومقصف ويعمل على سقوطه من الجذور وتقصفه وهيشانه فدائما ينصح خبراء التجميل بإستخدام القرنفل لأن طبيعي ويرجع أصله إلى الطبيعة، والعلاجات التى يصفها الأطباء وخبراء التجميل لعلاج مشاكل الشعر يدخل فى تركيبها القرنفل. مكونات طريقة عمل خلطة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر مكونات خلطة القرنفل لتنعيم الشعر. كمية من القرنفل المطحون يناسب حجم الشعر

علبة واحدة من الزبادي

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة من زيت البرافين

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من زيت القرنفل

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب طريقة عمل خلطة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر نقوم بداية بتحضير إناء ونضع به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز وإثنين ملعقة كبيرة من زيت البرافين وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الصبار وثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد وإثنين ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم برفع الإناء على نار هادئة جدا ونقوم بتسخينه ثم نقوم برفع الإناء من على النار ثم نضيف إلي مجموعة الزيوت والحليب وماء الورد كمية من القرنفل المطحون يناسب حجم الشعر ثم نضيف علبة واحدة من الزبادى وبعد ذلك نقوم بمزج هذه المكونات جيدا.

ثم ندلك الشعر كله جيدا بخلطة القرنفل خاصة الجذور حتى يتغلغل الخليط فى فروة الرأس وبصيلات الشعر وتعمل على تفتيح المسام ثم نغطي الرأس بغطاء من البلاستيك ونتركه لمدة ساعتين وتكرر خلطة القرنفل مرتين في الأسبوع ولمدة شهر حتى تظهر نتيجته بتطويل وتنعيم الشعر. عمر شويل - جدة معجزة ملعقة القرنفل المنزلية لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة وإزالة الشيب المبكر بدون رجعة - ثقفني

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