نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ١٠ استخدامات لبواقي تفل القهوة لا تتخلصي منه له فوائد صحية وتجميلية لا غني عنها في المقال التالي
القهوة التي تعد من أكثر المشروبات استهلاكا فضلا عن فوائد شربها بأحد أقصى فنجانين في اليوم، فهي أيضا لها بعض الفوائد التي لا غنى عنها حتى ط بعد شربها، حيث أن استخدامات بواقي القهوة تنوعت بين الفوائد المنزلية والصحية والتجميلية كما سنعرض لكم في المقال للحصول على أقصى استفادة منها.
١٠ استخدامات لبواقي تفل القهوة لا غنى عنهم
لتحقيق أقصى استفادة من فنجان القهوة بعد الاستمتاع بشربه، عليك الاستمتاع والحصول على الفوائد التالية أيضا:
- بإمكان بواقي القهوة التخلص من الروائح الكريهة في الجو، فيمكن استخدامه في الثلاجة أو في المنزل وذلك لأن تفل القهوة يحتوي على النيتروجين الذي يساعد على التخلص من غاز الكبريت في الهواء.
- التخلص من روائح اليدين بعد تقطيع الثوم والبصل، وذلك عن طريق فرك اليدين بتفل القهوة ثم غسلهم فقط.
- تخلط ملعقة كبيرة من بواقي القهوة في كوب من الماء لتستخدم كسماد طبيعي للزرع.
- يستخدم في التخلص من الدهون الصعبة في غسيل الأواني والأطباق وتنظيف الحوض أيضا.
- القليل من بواقي القهوة مع العسل النحل أو زيت جوز الهند، تستخدم لعمل سنفره لليدين والبشرة للتخلص من الجلد الميت والتقشير والحصول علي نعومة رائعة للبشرة، ويمكن استخدامها للوجه و اليدين معا.
- العديد من الأشخاص يستخدمون بواقي القهوة كمنظف طبيعي للأسطح، حيث تعمل كمطهر ذو خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.
- عند استخدام بواقي تفل القهوة على الوجه يعمل تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نضارة البشرة، وذلك لاحتوائه علي خصائص مضادة للأكسدة كما تعمل أيضا على حماية البشرة من أشعة الشمس.
- تعتبر السليوليت من عيوب الجلد الغير مرغوب فيها، والتي يسعى الكثير من النساء التخلص منها، ويعد ماسك بواقي القهوة مع العسل النحل أو زيت الترطيب من الحلول المثالية للتخلص من السليوليت.
- مقشر فعال للشفاه والتخلص من تقشفات الشفاه وذلك بتدليك في حركة دائرية، و الترطيب بعد ذلك بزبدة الكاكاو أو زيت اللوز.
- يقلل ماسك القهوة من علامات التقدم في السن، والتجاعيد وخطوط الوجه المختلفة َذلك لأنه غني مضادات الأكسدة، كما يعمل أيضا على التخفيف من الانتفاخات تحت العين.
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