بسكوتة الجيلي الاحمر بسيطة جدا وطريقتها من مطبخك ولا تحتاج لجهد

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طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت حلوى الجلي بالبسكويت من الحلوى التي لديها مذاق شهي ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل.
بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل تحضير حلوى الجلي بالبسكويت.
طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت
يتم تحضير حلوى الجلي بالبسكويت بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير حلوى الجلي بالبسكويت:
- ثلاثة جرام من بسكويت الشاي.
- مائة وخمسون جرام من الزبدة.
- مكونات طبقة الجبنة
- جبنة كريمية.
- ملعقة ونصف من مسحوق الجيلاتين.
- كأس وربع من المياه الساخنة.
- ثلث كأس من السكر.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- عشرة حبات من الفراولة المقطعة.
- خمسة حبات من التوت المقطع.
- مكونات تحضير طبقة الجيلي
- مائة وستون جرام من الجيلي بنكهة الفراولة.
- كأس ونصف من المياه الساخنة.
خطوات التحضير:
يمكن بكل سهولة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على بسكويت الشاي ثم يتم تفتيت بسكويت الشاي بالاعتماد على الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك يتم خلط كلًا من البسكويت المفتت والزبدة المذابة وبعد ذلك يتم رص الخليط في قالب دائري الشكل.
- ثم يتم بعد ذلك وضع قالب البسكويت في الثلاجة.
- بعد ذلك يتم إذابة الجيلاتين في كأس من المياه الساخنة وذلك في إناء عميق.
- ثم يتم خلط كلًا من الجنبة الكريمية مع السكر في إناء الخلط وبعد ذلك يتم إضافة الفانيليا ويتم الخلط لحين أن تتماسك كافة المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط الجيلاتين إلى الجبنة الكريمية ثم يتم تقليب المقادير مع بعضها البعض.
- القيام بوضع الخليط فوق خليط البسكويت.
- ثم يتم وضع الفواكه المقطعة فوق خليط الجبنة.
- بعد ذلك يتم وضع القالب في الثلاجة وتركه لمدة أربعة ساعات.
- القيام بإذابة الجلي في المياه الساخنة ويتم تركه جانبَا لحين أن يبرد.
- بعد ذلك يتم وضع خليط الجيلي فوق خليط الجبنة والفواكه ثم يتم وضع القالب مر أخرى في الثلاجة وتركه لمدة أربعة ساعات.
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