بسكوتة الجيلي الاحمر بسيطة جدا وطريقتها من مطبخك ولا تحتاج لجهد

طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت حلوى الجلي بالبسكويت من الحلوى التي لديها مذاق شهي ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل تحضير حلوى الجلي بالبسكويت.

طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت

يتم تحضير حلوى الجلي بالبسكويت بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير حلوى الجلي بالبسكويت:

ثلاثة جرام من بسكويت الشاي.

مائة وخمسون جرام من الزبدة.

مكونات طبقة الجبنة

جبنة كريمية.

ملعقة ونصف من مسحوق الجيلاتين.

كأس وربع من المياه الساخنة.

ثلث كأس من السكر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

عشرة حبات من الفراولة المقطعة.

خمسة حبات من التوت المقطع.

مكونات تحضير طبقة الجيلي

مائة وستون جرام من الجيلي بنكهة الفراولة.

كأس ونصف من المياه الساخنة.

خطوات التحضير:

يمكن بكل سهولة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات: