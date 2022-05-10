نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تركيبة الصابون السائل وصنعها في المنزل ضمان جودة الصابون في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجهيز صابون سائل

يعتبر الصابون السائل من المستلزمات المنزلية التي لا يتم الاستغناء عنها في كل منزل فيعتمد عليها في تنظيف وتعقيم كافة الصحون والأطباق ويوجد من الصابون السائل الكثير من الأنواع.

ولكنها تختلف باختلاف الشركة المصنعة له، ويمكن بكل سهولة الآن تجهيز الصابون السائل في المنزل بمكونات سهلة الشراء وإليكم في السطور الآتية طريقة تجهيز صابون سائل.

طريقة تجهيز صابون سائل

يمكن بكل سهولة تجهيز الصابون السائل بمكونات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك المكونات:

مكونات الخلطة:

لتر من المياه. ملعقة من الصودا الكاوية. ملعقة من مادة السليكات. ملعقة من السلفونيت. كأس من الجلسرين. كأس من المواد المعطرة.

كيفية التحضير

يمكن بكل سهولة تحضير الصابون السائل في المنزل وفيما يلي الخطوات التي تتبع في تحضير الصابون السائل في المنزل:

أولًا يتم الحصول على إناء من الستانلس ويتم وضع فيه كمية من مادة الصودا الكاوية ثم يتم وضع نصف كاس من المياه ويتم تقليب المزيج وتركه لحين أن يبرد بصورة تامة.

بعد ذلك يتم وضع الكمية الباقية من المياه في إناء أخر غير قابل للصدأ.

ثم يتم إضافة مادة السلفونيت مع الحرص على التقليب لحين أن يبرد المزيج والحصول على محلول مخفف من مادة السلفونيت.

بعد ذلك يتم خلط محلول الصودا الكاوية مع محلو السلفونيت المخفف.

ثم يتم إضافة المادة المعطرة والجلسرين على الخليط مع التقليب بصورة مستمرة لحين أن يتجانس الخليط.

بعد ذلك يتم الحصول على زجاجة من البلاستيك ويتم وضع فيه الصابون.

سائل تنظيف الزجاج:

يعتبر سائل تنظيف الزجاج من إحدى الأغراض الأساسية التي تبحث عنها الكثير من السيدات نظرًا لأهميتها في المنزل.

ويتم تحضيرها من خلال الاتي:

خلط لتر من المياه ونصف لتر كحول حمراء ونصف لتر جل وملعقة من النشار بالإضافة لبعض المواد العطرية من أجل حصول السائل على رائحة جميلة ثم يتم بعد ذلك تعبئته في عبوات من الزجاج.

سائل وتنظيف وتلميع الأثاث كل انواع الاثاث:

يمكن بكل سهولة تحضير سائل وتلميع الأثاث من خلال خلط لتر من زيت التربنتينا.