وصفات طبيعية لتبيض الأسنان والتخلص من الاصفرار في 5 دقايق 

إن الأشخاص الذين يمتلكون أسنان بيضاء يتمتعون بالثقة في النفس ويتميزون بإبتسامة رائعة تترك إنطباع جيد عنهم عند الأشخاص الذين يتعاملون معهم بعكس الأشخاص الذين يعانون من إصفرار الأسنان دائما ماتراهم يضعون أيديهم على فمهم عند الإبتسام أو عند التحدث مع الأشخاص الأخرين وقد يسبب مشاكل نفسية لبعض الأشخاص الذين يعانون من إصفرار الأسنان أو شكل أسنان غير طبيعي، ولإصفرار وتصبغات الأسنان أسباب عديدة أبرزها التصبغات التي تحدث بسبب التدخين الذي يؤثر على لون الأسنان.

تصبغات بسبب كثرة المشروبات الداكنة مثل الشاي والقهوة وهو يكون تصبغ مؤقت يزول بغسيل الأسنان الفوري ولكن تحدث المشكلة إذا أهمل الشخص غسل أسنانه مع وجود المشروبات تكتسب الأسنان اللون الأصفر الغير مرغوب فيه، تقويم الأسنان أحد أسباب تصبغات الأسنان، ولذلك اليوم سنقدم وصفات طبيعية لتبيض الأسنان ومنحك أسنان بيضاء ونظيفة ورائعة.

مكونات عمل وصفة تبيض الأسنان بالفراولة:

5 حبات من الفراولة.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم..

ربع ملعقة صغيرة من الليمون.

طريقة عمل وصفة تبيض الأسنان بالفراولة:

نقوم بفرم حبات الفراولة ونضعها في وعاء صغير ثم نضيف إليها قطرات من الليمون. نمزج الليمون بالفراولة ثم نضيف بيكربونات الصوديوم ونمزجهم جيدا. بواسطة فرشاة الأسنان نأخذ من وصفة الفراولة ونغسل الأسنان جيدا. يتم شطف الأسنان وستلاحظون بياض رائع للأسنان مع فم معطر برائحة الفراولة.

مكونات عمل وصفة تبيض الأسنان بالفحم:

ملعقة كبيرة من أقراص الفحم البودر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من ملح البحر.

طريقة عمل وصفة تبيض الأسنان بالفحم: