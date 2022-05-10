نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لتشقق القدمين خلطة سحرية لتقشير وتنعيم الكعبين والقدمين لجعلها مثل قدمين الاطفال بمكونات طبيعية ونتيجة مضمونه 100٪ لن تصدقي ماهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني مجموعة كبيرة من الأشخاص من جميع الأعمار من الكعب الخشن والجاف ، وتحدث هذه المشكلة بسبب العديد من الأسباب والعوامل ، بعضها يتعلق بكمية الماء في الجسم ، بينما يرتبط البعض الآخر ارتباطًا مباشرًا بالعادات اليومية المختلفة. عادات نمط الحياة ، بما في ذلك قلة تناول السوائل ، وخاصة الماء ، والمشي بدون جوارب أو أحذية ، وعدم استخدام مجموعة متنوعة من المرطبات الطبيعية ، واستخدام مساحيق العناية بالبشرة التي تحتوي على الكثير من العطور والمواد الكيميائية ، تفاقم المشكلة.

خلطة تنعيم وتقشير الكعبين والقدمين

يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى ظهور القدم بشكل غير لائق ، مما يؤثر على ثقة الناس في مظهر القدم ويجعلهم غير قادرين على ارتداء أحذيتهم ، الأمر الذي يتطلب تحديد الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة لكل سبب ، وفي هذا المقال ، وسنذكر أبرز النصائح والطرق لحل هذه المشكلة.

خلطة السكر والزبادي لتنعيم الكعبين

قومي بخلط كوب من الزبادي مع ملعقتين من السكر مع ملعقتين من زيت جونسون ثم قومي بدهن الكعببين والقدمين بهذا الخليط وتركه مدة ربع ساعة ومن ثم تفرك القدمين والكعب ثم قومي بغسل القدم ويستخدم هذا الخليط يوميا لمدة اسبوع وستلاحظين الفرق ، كما يمكنك استخدام الحجر الخفاف بشكل يومي او استخدام مبرد خاص بالكعبين لتقشير الجلد الميت والمتقشف واعادة تنعيم الكعبين مره اخرى.

خلطة الملح وزيت اللوز لتنعيم الكعبين

قومي بمزح اربع ملاعق من الملح مع زيت اللوز الحلو لصنع مقشر وصنفرة طبيعية للقدمين والكعبيين ثم قومي بدهن المزيج على الكعببين مع فركها جيدا مدة 10 دقائق ثم قومي بغسل قدميكي وارتدي جورب قطني قبل النوم او طوال اليوم ان امكن ، كما يمكنك تبديل الملح العادي بالملح الانجليزي والذي يعتبر حل مثالي لهذه المشكله وهذا مع مزجه بصودا الخبز مع احد الزيوت العطرية المتوفرة لديك ومن ثم قومي بفرك المنطقة بها للتخلص من الجلد والخلايا الميتة وهذا بشكل يومي

نصائح للحصول على قدم ناعمه دائما