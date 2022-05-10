اسرار تركيبات البرفان وكشف سر ثبيت البرفان لاكثر من ٣ايام

البرفان من الأشياء التي يفضلها الأشخاص في تعطير الجسم والتي تجعل للشخص رائحة مميزة ومحببة كما أن أنواع روائح العطور قد تعمل على تهدئة وراحة النفس لدى بعض الأشخاص.

إذا اشتموا رائحة معينة مثل رائحة الزهور أو الفواكه ويرغب كل شخص في تثبيت رائحة البرفان الخاص به أطول فترة ممكنة.

ولذلك اليوم سنتعرف على بعض الطرق الفعالة لتثبيت البرفان الخاص بك على الملابس والجسم إلى أطول فترة ممكنة.

طريقة تثبيت البرفان

باستخدام بودرة الأطفال:

بعد الاستحمام بماء ساخن نرطب الجسم ببودرة الأطفال وعلى أماكن النبض.

نقوم بوضع البرفان على أماكن وضع بودرة الأطفال.

ستظل رائحة البرفان مدة طويلة على الجسم.

طريقة تثبيت البرفان باستخدام الكريم المرطب:

نقوم بوضع الكريم المرطب على الجسم ولكن يجب أن يكون الكريم عديم الرائحة حتى لا يتفاعل مع رائحة البرفان ويغير رائحته.

ثم نقوم بوضع البرفان على الجسم وخاصة في أماكن النبض مما يساعد في تثبيت البرفان أكثر.

طريقة تثبيت البرفان باستخدام الفازلين:

بعد الاستحمام بماء ساخن نقوم بدهن الجسم بالفازلين ونضع الفازلين على أماكن النبض في الجسم.

نضع على الفازلين البرفان، فالفازلين يساعد على انتشار رائحة البرفان وثباته على الجسم مدة أطول.

تثبيت البرفان عن طريق الاستحمام بالماء الساخن:

عند الاستحمام بالماء الساخن نقوم بوضع البرفان فورا والجسم مازال ساخن من الماء.

يعمل البخار على تفتيح مسامات الجسم مما يجعل البرفان يثبت لمدة طويلة على الجسم.

تثبيت البرفان بزيت العود الأبيض:

نضع زيت العود الأبيض على أماكن النبض خلف الأذن وخلف الكوع والركبة والرقبة والمعصمين.

نضع البرفان فوق زيت العود الذي يساعد على انتشار رائحة البرفان وثباته.

طريقة تثبيت البرفان باستخدام زيت الأطفال:

نقوم بوضع زيت الأطفال على أماكن النبض وأماكن ترطيب البشرة.

نترك زيت الأطفال قليلا ثم نقوم بوضع البرفان على نفس الأماكن التي وضعنا فيها زيت الأطفال. يساعد زيت الأطفال في ثبات رائحة البرفان في الجسم.

الطريقة الصحيحة لتعطير الشعر:

بإستخدام فرشاة تسريح الشعر نرش عليها القليل من البرفان المفضل ونمشط بها الشعر.