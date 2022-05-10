انت الان تتابع خبر هل سمعت عن سرطان الأنف؟ فيما يلي بعض أعراض سرطانات الجيوب الأنفية اتفرج ماهي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - السرطانات الأنفية، المعروفة بسرطان الأنف، هي مجموعة متنوعة من السرطانات التي تشمل الأنف والجيوب الأنفية.

أظهرت الدراسات الحديثة أن تلوث الهواء الخارجي يمكن أن يؤدي إلى الأورام الخبيثة في الجيوب الأنفية. يمكن أن يؤدي فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى تغير سرطاني في أورام الجيوب الأنفية غير السرطانية. الفئة العمرية الأكثر إصابة بسرطان الأنف هي العقد السادس.أنواع سرطان الأنف:

هناك أنواع عديدة من الأورام الخبيثة الجيبية الأنفية التي يعتبر سرطان الخلايا الحرشفية أكثرها شيوعًا يليه سرطان غدي. الساركوما العضلية المخططة هي أكثر أنواع السرطانات الجيوب الأنفية شيوعًا بين الأطفال.

تشمل الأنواع النادرة الأخرى الكيسي الغداني، والنوع غير المتمايز الجيبي الأنفي، والساركوما الليفية، وورم الخلايا الدموية الوعائي، والورم الليمفاوي خارج الغدة، وساركوما إوينغ، إلخ.

بعض الأعراض الشائعة لسرطان الأنف: تتشابه أعراض هذه السرطانات مع أعراض الاضطرابات الحميدة (غير السرطانية) الشائعة مثل التهاب الجيوب الأنفية مما يؤدي إلى تأخير تشخيص المرضى الذين يمرون بمرحلة متقدمة من السرطان. عادةً ما يظهر المرضى لنا عندما تنمو الآفة وتمتد إلى الهياكل القريبة مثل العين والدماغ وما إلى ذلك وتسبب مضاعفات تؤدي إلى سوء التشخيص.

أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الأنف هو انسداد الأنف يليه ألم على الخد، ونزيف من الأنف، وتورم في الخد، ونمو فوق الحنك، وازدواج الرؤية، وتنميل الخد، وترهل الأسنان، وأطقم الأسنان غير الملائمة، وكتلة الرقبة أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الأنف هو انسداد الأنف يليه ألم على الخد، ونزيف من الأنف، وتورم في الخد، ونمو فوق الحنك، وازدواج الرؤية، وتنميل الخد، وترهل الأسنان، وأطقم الأسنان غير الملائمة، وكتلة الرقبة بترتيب تناقص التواتر .

علاج سرطان الأنف: يخضع المريض للفحص السريري للأنف والفم والعينين والرقبة مع تنظير الأنف. يعد الفحص بالأشعة المقطعية المحسّنة أو التصوير بالرنين المغناطيسي أمرًا ضروريًا لفهم موقع ومدى الآفة جنبًا إلى جنب مع مشاركة المناطق الحرجة القريبة.

يمكن أن تخبرنا الخزعة من النمو فيما يتعلق بنوع السرطان. تعتمد خوارزمية العلاج على مرحلة السرطان والعوامل الإنذارية مثل موقع السرطان ونوعه.

الطريقة الرئيسية لعلاج سرطان الأنف هي الجراحة في السرطانات في المراحل المبكرة. تحتاج سرطانات المرحلة المتقدمة إلى علاج متعدد الوسائط بجراحة يتبعها العلاج الإشعاعي وحده أو مع العلاج الكيميائي.

الآفات المنتشرة تستدعي المعالجة الملطفة.يتطلب العلاج الجراحي استئصالًا جماعيًا للموقع الأساسي جنبًا إلى جنب مع إدارة العين والرقبة إذا لزم الأمر.

يعتمد النهج الجراحي ومدى الاستئصال على موقع الآفة وما إذا كانت تتضمن الهياكل الحرجة القريبة. يمكن إجراء الجراحة إما بالنهج المفتوح الكلاسيكي أو تقنية التنظير الداخلي الجديدة.

مع ظهور المناظير الداخلية، يتم حاليًا علاج سرطانات الجيوب الأنفية بالأجهزة التي تعمل بالطاقة وأنظمة الملاحة أثناء العمليات بأساليب التنظير الداخلي طفيفة التوغل.

يعتمد قرار استخدام المنظار الداخلي على نوع السرطان وموقعه ومدى انتشاره. تتطلب الأساليب المفتوحة شقوقًا كبيرة على الوجه وتشريحًا واسعًا للأنسجة وندبة قبيحة.

تمنح تقنية التنظير الداخلي تصوراً أفضل للهياكل الحرجة، ومعدلات أقل من المضاعفات، وتجميل أفضل، وتعافي مبكر، وتحسين نوعية حياة المريض.

ومع ذلك لا يمكن إجراء تقنيات التنظير الداخلي في حالة إصابة العين والدماغ والأوعية الدموية الرئيسية والجلد. يجب ممارسة نهج التنظير الداخلي في المراكز ذات الخبرة الواسعة في هذه التقنية.

هل يتسبب العلاج في تشوه الأنف؟ الجانب الآخر المهم في علاج الورم الخبيث في الجيوب الأنفية هو إعادة البناء وإعادة التأهيل. يعتمد خيار إعادة الإعمار على مدى الاستئصال الذي يتم إجراؤه جنبًا إلى جنب مع تفضيل المريض وعامل التكلفة.

هناك مجموعة واسعة من الخيارات الترميمية المتاحة مثل السدادات، أو أطقم الأسنان، أو الغرسات العظمية المتكاملة، وغرسات العين والأطراف الاصطناعية، والجلد اللفافي، والسديلة المعقوفة أو الحرة.

العلاج متعدد الوسائط جنبًا إلى جنب مع إدارة إعادة التأهيل المدعومة جيدًا له ما يبرره في حالات سرطانات الجيوب الأنفية.تتراوح معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لهؤلاء المرضى من 90 بالمائة في المرحلة المبكرة إلى 45 بالمائة بين مرضى المرحلة المتأخرة.

يجب أن يكون لدى الأطباء درجة عالية من الشك عندما يقدم المريض شكاوى أنفية مقاومة للحرارة. يمكن أن يؤدي هذا إلى التشخيص المبكر وبالتالي تحسين تشخيص هؤلاء المرضى