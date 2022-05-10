انت الان تتابع خبر إذا كنت تشعر بالحرارة في الصيف ولا تستطيع تناول الكثير.. فإليك 5 أطعمة رائعة لتناولها في الصيف اليكم ماهي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في الصيف، مع ارتفاع درجة حرارة محيطنا، ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية أيضًا. ونتيجة لذلك، فإنه يؤدي إلى الجفاف، والتعب، والتهيج، والأرق. هذا يزيد الحاجة إلى التغذية بدرجة واحدة. ومع ذلك فإن حرارة الصيف تلعب دورًا خبيثًا في خفض شهيتنا.

"هناك بعض الفواكه الطازجة والخضروات التي يمكن أن تؤدي الغرض. فهي غنية بالفيتامينات ولذيذة بما يكفي لإعادة شهيتنا المفقودة. هذه أطعمة صحية ومنعشة لتناولها في الصيف ويمكنها أيضًا أن تخفض درجة حرارة جسمك. بعض الأطعمة التي نتناولها في الصيف والتي يمكنها التغلب على الحرارة وتحسين صحتنا هي: 1. الفاكهة الطازجة

يأتي موسم الصيف مع مجموعة متنوعة من الفواكه الغنية بالعصارة التي تجعل من أفضل الأطعمة لتناولها في الصيف. الفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت والمانجو والبرتقال والأناناس والفراولة والطماطم وغيرها غنية بفيتامين ج وتحتوي أيضًا على فيتامينات أخرى مثل أ، ب، هـ، ك.فيتامين ج يعزز امتصاص الحديد، وبالتالي يحسن مناعة أجسامنا وتساعد أسناننا ولثتنا على أن تكون صحية. الفواكه المرطبة مثل البطيخ هي الأفضل لموسم الصيف. فهي غنية بفيتامين ج وتساعد في الحفاظ على مستوى الماء في أجسامنا وفي النهاية تحافظ على درجات حرارة الجسم.

2. فول الصويا يجب تجنب تناول اللحوم في الصيف لأنها تطلق المزيد من حرارة الجسم عند التمثيل الغذائي. "فول الصويا هو البديل المثالي للبيض واللحوم. يقول ناريش: إنه غني بالمعادن الغذائية والبروتينات وفيتامين ب.

3. الفطر الفطر غني بفيتامين د وفيتامين ب والنحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم وله سعرات حرارية منخفضة. يحتوي على العناصر الغذائية التي تحافظ على إيقاع القلب وإنتاج خلايا الدم الحمراء. الفطر من الأطعمة المثالية لتناولها في الصيف لأنها تحسن وظيفة الأعصاب.

4. الخضار الطازجة

يقترح ناريش أن الفلفل الحلو والبروكلي والملفوف والقرنبيط والخيار والسبانخ والطماطم والكوسا هي بعض الخضروات الصيفية التي يجب ألا تفوتها. فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب. 5. الذرة

يعتبر من أكثر الأطعمة المغذية التي يجب تناولها في الصيف حيث أنه غني بالألياف والمعادن والفيتامينات A و B و E. ويقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي (الذي يؤدي عمومًا إلى العمى في سن الشيخوخة) لاحتوائه أيضًا على مادة اللوتين. وزياكسانثين.

في الصيف يجب أن تشمل الأطعمة المرطبة والغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. حاول تجنب تناول الأطعمة الساخنة والحارة والمقلية مع ارتفاع درجة الحرارة.