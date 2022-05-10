احذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة تؤدي للتسمم وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

يعتبر تخزين البطاطس من أكثر الأمور الهامة التي تلجأ إليها السيدات وذلك بسبب إن البطاطس أحيانًا يرتفع سعرها بشدة، ولكن يتم إتباع بعض الأساليب الخاطئة في التخزين التي قد تفتك بحياة الفرد والتي قد تؤدي إلى الوفاة في النهاية لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة التخزين الصحيحة.

نصائح لتخزين البطاطس

تخزين البطاطس بطرق غير صحيحة وخاطئة قد يترتب عليها الكثير من الأضرار الوخيمة التي تهدد بصحة الفرد وتسبب الكثير من الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة في النهاية لنتعرف على بعض النصائح لتجنب حدوث ذلك:

يجب عدم وضع وتخزين البطاطس إلي جانب أي نوع من الفاكهة لأن هناك أنواع تتفاعل معها ومن ضمن تلك الفاكهة هي الافوكادو التي تقوم بفرز مادة سامة على البطاطس.

إذا تم تخزين البطاطس في أماكن مائلة للرطوبة سوف تفسد وسيؤدي ذلك إلى تعفنها.

يجب عدم تخزين كميات كبيرة جدًا من البطاطس لأن ذلك سيؤدي إلى وضعها فوق بعضها وذلك سيعمل على فسادها.

قومي بتخزين البطاطس في أي مكان غير رطب وواسع وأبعديها عن بعضها وعن الفواكه تتجنبين فسادها وضمنين طريقة تخزين صحيحة.

تجنب طهي البطاطس بطريقه تسبب مشاكل صحية

لقد تعرفنا على بعض النصائح بخصوص تخزين البطاطس والآن لنتعرف على بعض أساليب الطهي الغير صحيحة وهي:

إذا قمت بقلي البطاطس في كمية زيت غزيرة سوف يعمل على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لذلك يجب تعلم طريقة قلي البطاطس بدون استخدام زيت نهائي.

إذا تم تناول البطاطس المقلية مع القشدة سيرفع من مستوى الدهون في الجسم أيضًا ويسبب العديد من الأضرار لذلك يجب تجنبها أيضًا.

البطاطس المقلية في الأساس تعمل على زيادة الوزن بصورة كبيرة.

فوائد البطاطس على الجسم

هناك بعضًا من الفوائد الخاصة بالبطاطس والتي لا تعد ولا تحصى وهي: