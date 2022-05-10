فوائد لبان الذكر على الريق كل ليلة فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك

سنتعرف اليوم على فوائد لبان الذكر على الريق لما له من أهمية كبيرة في تحسين وظائف الجسم الحيوية، ونعلم أن اللبان الذكر هو المادة الصمغية التي تخرج من لحاء شجرة اللبان، وقد أشتهر قديمًا عند قدماء المصرين فكانوا يستخدمونه كمشروب شتوي .

فوائد لبان الذكر على الريق

تناوله على الريق بشكل منتظم يعطي فوائد كثيرة منها:

القضاء على أنواع عديدة من البكتريا الضارة بالجسم.

يوجد به بعض المواد التي تقلل احتماليات الإصابة بالسرطان.

تقوية الجهاز المناعي ويعتبر مضاد حيوي طبيعي.

تحسين الجهاز الهضمي بشكل عام القضاء على المشاكل الهضمية من تهيج القولون العصبي ونوبات الإمساك المزمن فضلا عن تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة.

يعتبر من المواد المضادة للأكسدة وأيضًا يحمل المواد التي تستطيع تثبيط الأنزيمات المسئولة عن وجود الالتهابات فيستطيع بدوره تسكين آلام العظام والمفاصل.

المحافظة على صحة الفم يساعد استخدام لبان الذكر في التخلص من رائحة الفم الكريهة وألم الأسنان وتسوسها.

بالإضافة إلى تقرحات الفم أيضًا، فلبان الذكر يحتوي على مواد حمضية ذات خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ وتعزز صحة الفم.

خفض خطر الإصابة بمرض القلب لأنه ينشط الدورة الدموية بالجسم مما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالجلطات ويؤدي أيضًا إلى تعزيز وحماية عضلة القلب.

التقليل من الأعراض الغير مرغوب فيها والتي تصاحب فترة الدورة الشهرية عند السيدات فيساعد على تقليل الاضطرابات الهرمونية والتي تعمل بدورها على عدم انتظام الحالة المزاجية.

فوائد اللبان الذكر للبشرة

لا تنحصر فائدته على ما سبق عرضه ولكن له العديد من الفوائد في استخدامه خارجياً منها: