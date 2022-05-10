خطورة طهي المكرونة بهذه الطريقة احذروا قبل فوات الأوان

تعد المكرونة من المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار وبكل الطرق إذا كانت بالصلصة أو بالبشاميل بمختلف أنواعها، لذاك يجب أن نتعرف على الطريقة الصحية لطهي المكرونة حتى نحافظ على صحة أسرتنا من أي أضرار، في هذا المقال سوف نتعرف عن الطريقة المثلي لطهي المكرونة وتجنب الطرق الخاطئة التي تؤدي إلى الوفاة.

طريقة طهي المكرونة

يوجد العديد من الطرق لطهي المكرونة أحذرو هذه الطريقة الخاطئة، من الطرق الصحيحة لطهي المكرونة نتعرف عليها فيما يلي.

أمور يجب تجنبها عند طهي المكرونة

يجب وضع كمية ماء كافية عند سلق المكرونة.

عليكم بتقليب المكرونة جيداً كل دقيقة اثناء السلق لأن عدم تقليب المكرونة بإستمرار عند السلق يسبب تماسك جميع المكرونة وتصبح قطعة واحدة.

عدم وضع زيت في الماء عند سلق المكرونة هذا يسبب خطورة عند تناولها، العديد من الناس يقومون بوضع الزيت ولكن أحذرو من وضعه أثناء طهي المكرونة.

يجب عدم ترك المكرونة أكثر من ١٥ دقيقة على النار فهذا يسبب ضرر لأنها تصبح مثل العجين فتسبب وجع في المعدة وصعوبة في الهضم.

كما أنه يجب أيضًا عدم غسل المكرونة بالماء البارد بعد سلقها لأن هذه العملية تنزع الفيتامين المتواجد في المكرونة.

الطريقة الصحيحة لطهي المكرونة

ولطهي المكرونة بشكل صحيح وبدون أي مشاكل يجب القيام بالخطوات التالية: