خطوات عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومضبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكثير

الطحينة من الأطباق المميزة والرئيسية على أي سفرة، كما أنها من الإضافات المحببة لأغلب أفراد الأسرة، ولا يمكن لأي مطعم وضع الأكل بدون وضع أطباق الطحينة، ولذلك تبحث السيدات على طرق عمل الطحينة الخام في البيت، على أن تكون أفضل من الجاهزة، وفي هذا التقرير سنعرض طريقة صنع الطحينة الخام في المنزل.

طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل

صناعة الطحينة في المنزل ليست من الأمور الصعبة، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة أيضا في أغلب المنازل.

المكونات:

نصف كوب من الدقيق.

كوب من حبوب السمسم.

نصف كوب من زيت الذرة، أو أي زيت نباتي.

طريقة عمل الطحينة

أولا يجب تنقية السمسم من أي شوائب قد تكون موجودة به.

يتم تحميص السمسم من خلال وضعه في وعاء على النار، ولا يجب تركه حتى الغمقان، حتى لا يكون لون الطحينة غامق.

بعد تحميص السمسم نتركه حتى يبرد، ثم بعد ذلك نضعة في مطحنة التوابل، ونقوم بتنعيمه جيدا.

نستمر في طحن السمسم حتى يصبح عجينا، وذلك لأن السمسم سيفرز الزيت الموجود بداخله بشكل تلقائي.

بعد ذلك يتم إضافة كوب من الدقيق ونصف كوب من الزيت النباتي في الخلاط على السمسم، ونستمر في ضرب المكونات جيدا.

وعندما يصبح الطحينة قوام شبه متماسك، نكون قد انتهينا من عمل الطحينة الخام.

ويمكنك حفظها في أواني أو علب محكمة الغلق، واستخدامها لفترات طويلة.

طريقة تجهيز الطحينة لتقديمها مع الأسماك