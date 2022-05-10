اشربه كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم

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مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ، أصبحت الأسر تعاني من الضغوطات سواء كانت المادية أو الاجتماعية، وأصبح الأرق هو الرفيق الدائم لرب الأسرة بسبب كثرة التفكير في المستقبل، وفي كيفية البحث عن علاج لهذه المشكلات، ومنهم من يلجأ إلى تناول الأقراص المهدئة، والتي حذر الأطباء من تناولها بشكل مفرط، وفي هذا التقرير سنعرض لكم أهم المشروبات التي تقلل الأرق وتساعد على النوم دون الحاجة إلى تناول أي عقاقير مهدئة.
مشروبات طبيعية لعلاج الأرق
توجد العديد من المشروبات الطبيعية المستخلصة من الأعشاب لعلاج الأرق، ومساعدة الشخص على النوم بشكل طبيعي.
- اليانسون:
اليانسون هو أحد المشروبات الدافئة، التي يفضلها الأشخاص تناولها في فصل الشتاء.
و اليانسون له العديد من الفوائد مثل إعطاء الجسم الراحة والاسترخاء، والحد من الأرق.
- وينصح بتناول اليانسون قبل النوم بربع ساعة.كما يمكن إضافة اللبن أو العسل إلى اليانسون لإعطاء مواقع رائع له.
- عشبه الميرمية:
من أهم الأعشاب التي تقضي على الأرق، وتساعد على النوم.
ويحضر ويشرب منه قبل النوم.
عشبه الناردين للتخلص من الأرق
- عشبه الناردين من الأعشاب التي تساعد على التخلص من العديد من الأمراض.
- وتحتوي أيضا على العديد من الفوائد المختلفة للجسم.
- توجد عشبه الناردين في بعض المكملات الغذائية، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه المكملات.
- تساعد عشبه بشكل كبير على التخلص من الأرق، والمساعدة على الاسترخاء، بالإضافة إلى تأثيرها المخدر.
- ويمكن تناول شاي الناردين قبل النوم، للتخلص من القلق والتوتر.
تأثير الأعشاب على من يتناول العقاقير المهدئة
هناك بعض الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المهدئة من أجل التخلص من الأرق والحصول على نوم هادئ ومريح.
عند تناول العقاقير المهدئة مع هذه الأعشاب، لا يتأثر جسمك بشكل فوري، مع كثرة تناول العقاقير يصبح الجسم معتادا على المكونات الكيميائية الموجودة في الحبوب.
عند التوقف عن تناول العقاقير المهدئة، سيحدث تراجع لتأثيرها، ولكن هذا سيستغرق وقتا، وحينها تستطيع البدء في علاج الأرق بالأعشاب.
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