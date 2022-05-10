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يجب المحافظة على تناول العديد من الخضراوات والفواكه الطازجة بشكل معتدل على مدار اليوم، وذلك لمساعدة الجسم على التخلص من الأمراض الخطيرة والبكتيريا التي تهجم على الجسم، وهناك العديد من الأطعمة التي تعمل على تدمير الكبد مثل الشيبسي والتونة التي تحتوي على العديد من المواد الضارة، ويجب تناول مشروب الزنجبيل والقرنبيط. تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد حيث أنه شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وأن تعاطي المواد المخدرة يسبب حدوث ضرر في الشرايين.

ويجعل العقل يتعرض لمرض عدم ألاتزان.

وأن أكل العديد من الأطعمة التي تضر الجسم يسبب ظهور ضرر في الكبد.

وأكل الأطعمة الغير صحية من الشوارع تسبب التعرض للعديد من الأمراض. طرق الحفاظ على الجهاز المناعي من أبرز النصائح للحفاظ على الجهاز المناعي: يجب أكل العديد من الخضراوات والفواكه المجففة لأنها تسبب في مد الجسم بالمناعة وتحافظ على صحة القلب والكبد.

الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم.

أكل معظم الحبوب مثل حبة البركة التي تفيد الجسم وترفع المناعة.

يجب المشي ولعب رياضة.

عدم تناول الأدوية التي تسبب ضرر في صحة الجسم مثل المخدرات.

عدم شرب المشروبات الغازية لأنها تسبب في غلق الشرايين.

يفضل شرب الشاي والقهوة بمعدل كوب 1 إلى 2 أثناء اليوم وعدم وضع السكر.

تناول الفيتامينات والمعادن الصحية. الأطعمة الضارة بصحة الجسم كما أنه من المعروف أنه توجد العديد من الأطعمة الضارة بصحة الجسم مثل المأكولات السريعة وذلك لأنها تشمل نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تسبب التعرض لمرض السكر.

وأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

كما أنه أيضاً الأطعمة التي تحتوي على السمن المهدرج والزيوت الغير طبيعية. عمر شويل - جدة تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون - ثقفني

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