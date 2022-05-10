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وجود كرش من أهم المشاكل التي تواجه السيدات والرجال معا، وخاصة أن وجود كرش في منطقة البطن تؤدي إلى تشويه شكل الجسم بالكامل، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة عن طرق طبيعية لإزالة الكرش، بالإضافة إلى حرق الدهون دون حدوث أي ضرر آخر قد يضر الصحة.

ومن هنا سنقدم أهم مشروب سحري يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش نهائيا وهو الشمر. الشمر للتخسيس والتخلص من الكرش يساعد مشروب الشمر على التخسيس والتخلص من الكرش، وذلك لأنه يحتوي على مركبات كيميائية تحدث باستمرار داخل جسم الكائن الحي.

مشروب الشمر يساعد على تسريع العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم.

يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

كما أنه يسرع من عملية حرق السعيرات الحرارية.

واحتباس السوائل في الجسم يساعد على زيادة الوزن، والشمر يعمل إدرار عملية البول والتخلص من هذه السوائل.

استمرار التبول أيضا يساعد على طرد السموم المتراكمة داخل الجسم، مما قد يساهم في التخلص من السمنة.

يساهم في إبطاء عملية الهضم مما يعطي شعور بالشبع، وذلك لاحتوائه على الألياف.

يعتبر الشمر أفضل خيارا للمرضى المصابين بالسمنة، لأنه يكبح من شهيتهم أثناء تناول الوجبات اليومية.

يحتوى الشمر على هرمون الاستروجين، وخاصة بعد انقطاع الطمث عند النساء يتدنى لديهم مستويات هذا الهرمون مما يساعد على زيادة الوزن.

يضمن استمرار الحركة الهضمية بطريقة منتظمة، ويساعد على التخلص من الإمساك. تحضير شاي بذور الشمر يستخدم الشمر بأكثر من طريقة التخلص من السمنة والكرش نهائيا، ولكن من أهم هذه الطرق هي إعداد شاي بذور الشمر.

أولا يجب تحضير المكونات وهي عبارة عن كوب من الماء وملعقة من بذور الشمر.

تقوم بطحن بذور الشمر جيدا ثم تضيفها إلى الماء المغلي.

بعد وضع الشمر على الماء يترك جانبا لمدة 10 دقائق ويغطى الكوب.

ثم يصفى بعد ذلك من بقايا الشمر ويتم تحليته بالعسل إذا رغبت في ذلك.

وفي النهاية يتم شربه دافئا، ولا ينصح بتناوله أكثر من 3 مرات. عمر شويل - جدة كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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