لو عندك لتر حليب اعملي ألذ حلى ليالي لبنان بالقشطة سهلة وسريعة وموفرة

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، ومن المعروف أنها أحد أنواع الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ولكنها تباع بأسعار مبالغ فيها في العديد من المجالات، لذلك تكون كل فتاة بالبحث عن طريقة إعدادها لتقديمها لكافة أفراد أسرتها في كافة الأوقات دون الحاجة إلى شرائها من الخارج مرة أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لإعداد ليالي لبنان من خلال السطور التالية.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان

يمكنك معرفة طريقة عمل حلى ليالي لبنان الشهية واللذيذة والتي تسمى في بعض البلدان العربية باسم المدلوقة، فهي سريعة التحضير ولا تحتاج إلى بذل مجهود وتتمثل الطريقة في الخطوات التالية يمكنك اتباعها بسهولة.

المكونات

كوب من السميد الناعم.

4 أكواب من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر.

3 حبات من المستكة.

معلقة من ماء الورد.

كوب من القشطة.

نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون ناعماً.

شربات.

طريقة إعداد ليالي لبنان

يمكنك معرفة طريقة تحضير حلى ليالي لبنان من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به حبات المستكة ونستمر في التقليب حتى يتم إذابتها جيداً.

نضيف بعد ذلك إلى هذا القطر السميد والسكر والحليب، ونعود في التقليب مرة أخرى حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نترك هذا الخليط على النار مع ضرورة التقليب حتى تحصلي على القوام الكريمي السميك.

يرفع الوعاء من على النار ونضيف ماء الورد إلى الخليط الذي تم تحضيره.

نقوم بإحضار قالب ونضع به الخليط، ومن ثم نقوم بوضعها بالثلاجة ونترك حتى يبرد تماماً.

نخرج القالب من الثلاجة، ونضع القشطة على وجه القالب، ثم نضيف الفستق الحلبي المطحون.

تصبح بذلك حلى لبنان جاهزة للتقديم، مع مراعاة تقديم الشربات معها نظراً لاختلاف الرغبات.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالقشطة والتي تبحث عنها الكثير من السيدات من خلال الدخول على متصفح جوجل، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلويات، كما يمكن اعدادها بنكهة أخرى وهى طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالبسكويت.