نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز التورتيلا بدون خميرة وبدون فرن على الطاسة في دقائق بمكونين أساسيين فقط في المقال التالي
يعتبر خبز التورتيلا واحد من إحدى أنواع الخبز الرقيق الذي دائماً ما يستخدم في لف الشاورما والفاهيتا منا يجعله من أكثر أنواع الخبز تميزاً، وطريقة عمل خبز التورتيلا من الوصفات التي لا تحتاج إلى وقت نهائي في التحضير كما أنها سهلة للغاية ولا تحتاج للكثير من المكونات، فتيم تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة في المطبخ ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير خبز التورتيلا.
طريقة خبز التورتيلا
يمكن بكل سهولة الآن تحضير خبز التورتيلا في المنزل بأقل المقادير وبتكلفة قليلة للغاية وفيما يلي مقادير تحضير خبز التورتيلا.
مكونات خبز التورتيلا
- أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض المنخول.
- كأسان إلا ربع الكأس من المياه.
- ملعقة إلا ربع من السكر.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف كأس من الزيت النباتي.
خطوات تحضير عجينة خبز التورتيلا في المنزل
تعتبر عجينة خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.
طريقة تحضير خبز التورتيلا
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم نخل الدقيق فيه ثم يتم إضافة كمية من الملح والسكر والزيت.
- القيام بتقليب كافة المكونات السابقة مع بعضها البعض ثم يتم إضافة المياه بشكل تدريجي مع التقليب بصورة مستمرة لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة.
- بعد ذلك يتم الاستمرار في العجن لمدة ثلاثة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة ثم يتم تقطيعها وفردها.
- يتم تقطيع قطع العجينة على شكل كرات.
- بعد ذلك يتم رش سطح بالدقيق ويتم وضع عليه العجينة.
- يتم فرد العجينة بالنشابة لحين الحصول على رغيف رقيق.
- الحصول على مقلاة مانعة للالتصاق لتسوية الخبز عليها.
- يفضل أن تكون المقلاة بحجم أرغفة العيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبز التورتيلا بدون خميرة وبدون فرن على الطاسة في دقائق بمكونين أساسيين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.