خبز التورتيلا بدون خميرة وبدون فرن على الطاسة في دقائق بمكونين أساسيين فقط

يعتبر خبز التورتيلا واحد من إحدى أنواع الخبز الرقيق الذي دائماً ما يستخدم في لف الشاورما والفاهيتا منا يجعله من أكثر أنواع الخبز تميزاً، وطريقة عمل خبز التورتيلا من الوصفات التي لا تحتاج إلى وقت نهائي في التحضير كما أنها سهلة للغاية ولا تحتاج للكثير من المكونات، فتيم تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة في المطبخ ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير خبز التورتيلا.

طريقة خبز التورتيلا

يمكن بكل سهولة الآن تحضير خبز التورتيلا في المنزل بأقل المقادير وبتكلفة قليلة للغاية وفيما يلي مقادير تحضير خبز التورتيلا.

مكونات خبز التورتيلا

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض المنخول. كأسان إلا ربع الكأس من المياه. ملعقة إلا ربع من السكر. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. نصف كأس من الزيت النباتي.

خطوات تحضير عجينة خبز التورتيلا في المنزل

تعتبر عجينة خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.

طريقة تحضير خبز التورتيلا