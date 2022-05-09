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عمر شويل - جدة طريقه عمل الكبسه بجميع أنواعها أسرار ذهبية للحصول علي طعم خرافي 100% للأكلة التي تعد من اهم الوجبات الأساسية تقدم في دول الخليج لتقدم في الحفلات والمناسبات والأفراح والعزائم حيث تكون الكبسة طبق رئيسي علي المائدة ويشتهر في دولة المملكة العربية السعودية بجانب دول الخليج العربي وتعد طريقة عمل الكبسة أما باللحوم أو الدجاج ومن هذا المقال نتناول طريقة عمل الكبسة بجميع أنواعها.

هناك طرق عديدة لعمل الكبسة تقوم بها السيدات في العالم العربي فلكل دولة مذاق مميز لعمل الكبسة، ولكن أهم الآليات الهامة في عمل الكبسة هي توفير المكونات الطازجة مثل الطماطم المعصورة والبصل المفروم والتوابل، فضلا عن اختيار الارز البسمتي.

طريقة عمل الكبسه بجميع أنواعها

تختلف طريقة عمل وأعداد الكبسة إلي أنواع كثيرة يتم معرفتها وتقديمها من حيث المقادير وطريقة العمل علي النحو التالي.

طريقة عمل كبسة الدجاج

يتم أعداد كبسة الدجاج الشهية من خلال تحضير المكونات اللازمة واتباع خطوات العمل للحصول على أفضل طريقة لعمل الكبسة بداية من توفير المقادير التالية:

فلفل اسود وملح حسب الرغبة.

دجاجه يتم تقطيعها قطع.

عودين من القرفة.

ثلاث أكواب من أرز بسمتي.

ورقتين غار.

نصف كاس من الزبيب.

رشه قرنفل.

بصلتين ويتم فرمهم.

اربع حبات من الحبهان.

معلقتين صلصة طماطم.

شوية كمون.

حبيتين طماطم مهروسة.

نصف معلقة كزبرة مطحونة.

ليمونه واحدة مجففة سوداء.

معلقة بهازات الكبسة.

زيت طعام.

معلقة سمن بلدي.

طريقة عمل كبسة الدجاج

أحضار السمن في المقلاة ليتم تذويبها، ونضيف إليها البصل مع التقليب حتى يذبل. نقوم بإضافة الدجاج ويتم تشويحة مع البصل حتى يأخذ اللون الذهبي. نضيف معجون الطماطم بجانب الطماطم المهروسة مع البهارات ونصف ملعقة من الكركم، مع التقليب المستمر. يتم وضع الملح حسب الرغبة وإضافة كوبين من الماء إلى الخليط المسبق، المسبق، بجانب تهدئة النار والقيام بترك الدجاج حتى يطيب، وذكركم برابط أسرار عمل الكبسة. بعدها نقوم بأعداد وتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. تجهيز قدر ونضع فيه زيت علي النار، ثم نضيف نصف ملعقة كركم مع التقليب ثم القيام بإطفاء النار. يتم تصفية الدجاج من المرقة وأخذها والقيام بوضعها في صينية، ويتم دهان الدجاج بالكركم الذي تم أعداده بالزيت، ويتم الدهان الدجاج بفرشة الدهان بجانب الاحتفاظ بالمرق. ثم نقوم بإدخال الدجاج في الفرن لمدة نصف ساعة حتي نقوم بعملية التحميل لها، بجانب أننا نقوم بتحضير وطهي الأرز. تجهيز وعاء اخر ويتم وضع زيت طعام بجانب وضع الماء حتى يتم الغليان له، ثم نقوم بإضافة الأرز البسمتي، مع وضع كمية مناسبة من مرق الدجاج حتي يتم إعداده وتجهيزه. نقوم بإضافة الحبهان، وورق غار، مع عودين القرفة، وثمرة الليمون الأسود، والزبيب ومعهم الأرز. ويتم ترك تلك الخليط علي النار حتى الغليان، ثم نقوم بتغطية القدر وتهدئة النار حتى ينضج الأرز. ثم يتم وضع الأرز في صينية التقديم ووضع الدجاج أعلى الأرز ليتم تقديمه بالهنإ والشفاء كبسة دجاج شهية.

طريقة عمل كبسة اللحمة

يتم عمل كبسة اللحم في حالة توافر المقادير واتباع طريقة العمل.

المقادير اللازمة لإتمام طريقه عمل الكبسه:

زيت نباتي.

كيلو جرام لحم جزاري قطع.

ثلاث معالق بهارات كبسة.

اثنين لومي.

ست حبات هيل.

ثلاث أكواب أرز بسمتي جاهز مغسول ومصفي من الماء.

ثمرة طماطم منزوعة البذر.

ثلاث بصلات شرائح.

شوية كركم.

رشه ملح طعام.

ست حبات فلفل اسود.

ربع كوب صلصة طماطم.

ست حبات قرنفل مهمه جدا في طريقه عمل الكبسه.

طريقة عمل كبسة اللحم

إعداد الكبسة أمر يحتاج منك الالتزام بالخطوات والنقاط التالية:

أولا يتم تجهيز وعاء ووضعه على النار به زيت ليتم تسخينه وإضافة شرائح البصل به، ليتم التشويح مع التقليب حتى نحصل علي اللون الذهبي.

نقوم بأنزال البصل من الوعاء ويتم وضعه جانبا في طبق.

نحضر الوعاء، ونضع فيه قطع اللحم ويتم تحميرها.

نقوم بإضافة نصف البصل وباقي المكونات الأخرى ما عدا بهازات الكبسة، ويتم التقليب للخليط.

القيام بإضافة اربع أكواب ماء مغلي ويتم تركهم علي الخليط حتى يتم طهي وتطيب اللحم.

بعد تطيب اللحم، يتم انتظار غليان الماء حتي نقوم بإضافة بهارات الكبسة ، مع الملح والأرز

، مع الملح والأرز ثم نتركها في الوعاء على نار مرتفعة حتي للطهي لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتهدئة النار مع تغطية الوعاء وتركة حتي يتم نضج الأرز ثم نقوم بتقديم كبسة اللحم ساخنة بالصحة والعافية.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة عمل الكبسه بجميع أنواعها أسرار ذهبية للحصول علي طعم خرافي 100%.