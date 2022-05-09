طريقة عمل قراقيش السمسم مثل الأفران بطعم وريحة زمان

قراقيش السمسم ، من أشهي المخبوزات سريعة التحضير التي تمتاز بقوام هش ومقرمش جداً، تمتاز بطريقة تحضير سهلة وبسيطة، كما أنها تمتاز بنكهة رائعة ترجع إلي احتوائها على السمسم المحمص الذي يعطي لها طعم مختلفة، كما أنه يحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم وإضافته للمخبوزات يجعلها مغذية ومفيدة، وتعتبر أيضاً من أشهى المخبوزات التي يتم تقديمها مع الشاي أو الحليب في الصباح حيث تحتار الكثير من الأمهات في كيفية إعداد وجبات أو مخبوزات مناسبة في وجبة الإفطار، فتعتبر هذه المخبوزات مناسبة جداً للفطور ويحبها الكبار والصغار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قراقيش السمسم بخطوات سهلة جداً وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل قراقيش السمسم

تتكون القراقيش من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كيلو دقيق أبيض فاخر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب سمن مذابة.

كوب زيت نباتي.

2 كوب سمسم محمص.

ملعقة صغيرة محلب مطحونة.

كمية من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

يتم تحضير قراقيش السمسم بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء مناسب ونضع به الخميرة والسكر وكوب من الماء الدافئ ونقلبهم معاً، ثم نغطي الوعاء ونترك الخميرة لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل. ثم نحضر وعاء عميق وكبير ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر جيداً، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نضيف المحلب ونقلب المكونات معاً حتى تتجانس، ثم نقوم بصنع حفرة في منتصف خليط الدقيق ويوضع بداخلها السمسم. ثم نضع كوب السمن المذابة وكوب الزيت ويتم تقليب الخليط معاً بواسطة ملعقة خشبية، حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض جيد. ثم نضيف مزيج الخميرة ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت النباتي، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

طريقة التشكيل