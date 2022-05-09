نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بربع كوب من الحليب اعملي البريوش بعجينة ناجحة وبمكونات اقتصادية في المنزل في المقال التالي
يعد البريوش من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يتم تناوله في أي وقت من الأوقات وهو من المعجنات التركية المشهورة، كما يتم حشوها بحشوات مختلفة وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مميز وطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة والحليب ومكونات آخرى فجميعها مكونات مغذية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البريوش بعجينة ناجحة في البيت أحلى من الجاهز.
مقادير عمل البريوش
يحتوي البريوش على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كوب من الزبدة.
- ملعقة ونصف من السكر.
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- صفار ٢ بيضة.
- ملعقة من الحليب.
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- رشة من الفانيليا.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ٣ ملاعق من السكر.
- ربع كوب من الحليب.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير عجينة البريوش بشكل ناجح وطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر كوب من الحليب الدافئ نقوم بوضع الخميرة مع السكر ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتفاعل.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق وعمل حلقة نصب بها الخميرة ونعجنها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجين ونتركه حتى يخمر لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، ثم نحضر وعاء ونقوم بخلط الزبدة مع السكر حتى نحصل على خليط كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض بشكل تدريجي مع الفانيليا ونستمر بالخلط.
- ثم نقوم بسكب خليط الزبدة إلى العجينة مع العجز مرة آخرى حتى تتداخل المكونات.
- بعد ذلك نضيف الماء بشكل تدريجي مع العجن ثم نقسم العجين ونتركها ترتاح قليلاً.
- ثم نشكلها على هيئة شكل إسطواني ثم تضفر كما يمكن تشكيلها حسب الرغبة.
- بعد ذلك تدهن الوجه بصفار البيض، ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجه من الفرن ونرش وجهه بالقرفة والسكر ونضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا.
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