بربع كوب من الحليب اعملي البريوش بعجينة ناجحة وبمكونات اقتصادية في المنزل

يعد البريوش من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يتم تناوله في أي وقت من الأوقات وهو من المعجنات التركية المشهورة، كما يتم حشوها بحشوات مختلفة وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مميز وطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة والحليب ومكونات آخرى فجميعها مكونات مغذية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البريوش بعجينة ناجحة في البيت أحلى من الجاهز.

مقادير عمل البريوش

يحتوي البريوش على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الزبدة.

ملعقة ونصف من السكر.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

صفار ٢ بيضة.

ملعقة من الحليب.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من القرفة.

٣ ملاعق من السكر.

ربع كوب من الحليب.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير عجينة البريوش بشكل ناجح وطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-