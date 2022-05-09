اكتشفي اسرار الهنود.. ورق الغار المكون السري لشعر مثالي ناعم وقوي يشع حيوية وبريق

اكتشفي أسرار الهنود.. ورق الغار المكون السري لشعر مثالي الشعر الطويل من علامات الجمال عند المرأة، فنرى النساء الهنديات يحرصن على طول شعرهن، واستخدام الخلطات والزيوت لإطالة الشعر، وأيضا نساء الخليج والمصريات كلهن يبحثن عن الطرق الطبيعية لإطالة الشعر واليوم معنا مكون سري يتم وضعه في الشامبو الخاص بك وسوف يجعل شعرك ينمو ويطول بجنون، بالإضافة إلى يعمل على تتقيل الشعر الخفيف ويجعله ناعم كالحرير، وسوف نتعرف معا على هذا المكون السحري وفوائده للشعر.

فوائد ورق الغار للشعر

يشتهر ورق الغار في المطبخ العربي بنكهته القوية التي تعطي الأطباق مذاق خاص، ولكن اليوم لن يقتصر دوره في إعداد أشهى الأطعمة فقط، بل يمتد ليشمل العناية بالشعر والعمل على إطالته بطريقة صحية، حيث يمكن استخدامه في صناعة مستحضرات التجميل كالزيوت، والكريمات، وكذلك يدخل في صناعة العطور، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر وفروة الرأس مثل الفيتامينات والمعادن، ومن أهم فوائد ورق الغار للشعر:

يعمل على زيادة كثافة الشعر وملء الفراغات.

كما يساعد في تقليل تساقط الشعر ويمنحه القوة.

يعمل ورق الغار عند إضافته للشامبو على القضاء على القشرة التي تتسبب في سقوط الشعر وجفافه.

يمنح الشعر رائحة عطرة.

كما يعمل على تقوية جذور الشعر، وانبات خصل شعر جديدة تعمل على إطالة الشعر بكثافة.

طريقة استخدام ورق الغار لإطالة الشعر

أثبتت الدراسات التجميلية أهمية دور ورق الغار في العناية بصحة الشعر وذلك من خلال استخدامه مع الشامبو الخاص بك، ومن أهم طرق استخدام ورق الغار لإطالة الشعر:

يتم غلي 3 أكواب من الماء وإضافة إليها حوالي 10 ورقات من ورق الغار، وتترك على النار لمدة ربع ساعة حتى الغليان.

يصفى الماء من ورق الغار ويترك حتى يبرد.

يغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالشامبو، ثم يشطف بماء مغلي الغار.

يمكن إضافة ماء الغار إلى الشامبو من البداية وغسل الشعر بها.

طريقة أخرى لاستخدام ورق الغار لإطالة الشعر

يستخدم اللبن الرائب مع ورق الغار وعصير الليمون لعمل ماسك للعناية بالشعر وتطويله، حيث يتم طحن ورق الغار ناعماً وإضافته إلى اللبن الرائب وعصير الليمون، ثم يترك على الشعر لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو، وللحصول على شعر أطول يكرر هذا الماسك مرة كل أسبوع.