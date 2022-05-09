نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآيس كريم المنزلي بأسهل وأسرع طريقة وبنكهات مختلفة ولذيذة ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآيس الكريم المنزلي ، من المثلجات اللذيذة والشهية والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، حيث يسمى بحلوى السعادة، كما أنه يحظى بإقبال الكثير، حيث يقبل عليه الجميع بمختلف أنواعه في أوقات الصيف الحارة، ويلجئون إلى شرائه من محلات البقالة، وهو يٌشعر بالانتعاش، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وهو يعد أيضا بطرق ونكهات وأذواق مختلفة ومتنوعة، ويتميز بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز الذي لا مثيل له، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة جدا ولا تتطلب مجهود ولا مشقة، ومكوناته بسيطة، بحيث يمكن لكل ربة منزل تحضيره في المنزل بكل سهولة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، بدلا من شرائه من الخارج لضمان جودته وصحته، كما يمكنكم إعداد بسكويت الآيس كريم في المنزل بدلا من شرائه من الخارج والاستمتاع بمذاقه الجميل والطيب مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة الآيس كريم المنزلي بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل، وأحلى من الجاهز.

مكونات الآيس كريم المنزلي

يتكون الآيس كريم المنزلي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه (150 جم).

كوب ونصف من الحليب المثلج.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

مقادير نكهة الشوكولاتة

ملعقة كبيرة من النوتيلا أو الشوكولاتة المذابة الباردة أو صوص التوفي.

4 ملاعق كبيرة من الآيس كريم المعد.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقادير نكهة الفراولة

مقدار من الآيس كريم (حسب عدد الأكواب).

مقدار من الجيلي بالفراولة البودرة (حسب عدد الأكواب لكل كوب من الآيس كريم ملعقة كبيرة من الجيلي)، أو مقدار من صوص الفراولة.

القليل من الماء المغلي.

مقادير نكهة البرتقال

مقدار من الآيس كريم المعد (حسب عدد الأكواب).

مقدار من نكهة البرتقال البودر (حسب عدد الأكواب لكل كوب نصف ملعقة صغيرة من النكهة.

مقادير نكهة المانجو

مقدار من الآيس كريم (حسب عدد الأكواب).

مقدار من نكهة المانجو البودرة (لكل كوب نصف ملعقة صغيرة من نكهة المانجو).

أو مقدار من صوص المانجو.

للتزيين

فارمسيل ملون أو شوكولاتة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الفارمسيل الملون في المنزل بدلا من شرائه).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الآيس كريم المنزلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكريم شانتيه والسكر البودرة والحليب البودرة والحليب المثلج، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى تتجمد الكريمة وتتماسك. ثم نضيف إليه النكهات المفضلة أو نضع الآيس كريم في المجمد ونتركه حتى يتجمد لمدة 6 ساعات على الأقل، ثم نقدمه سادة. في حالة إضافة إليه النكهات نضعه في المجمد بعد إضافة النكهات.

طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة

نحضر وعاء ونضيف إليه الآيس كريم والكاكاو الخام والسكر والشوكولاتة المذابة الباردة أو النوتيلا أو صوص التوفي، ثم نقلب جيدا حتى يتجانس الخليط. ثم نوزع الآيس كريم في أكواب التقديم ونساويه جيدا. ثم نضع الأكواب في المجمد ونتركها لمدة 6 ساعات على الأقل. بعد ذلك نخرج الأكواب من المجمد ونزينها بالفارمسيل، ثم نقدم آيس كريم بالشوكولاتة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة

نحضر كوب ونضيف إليه الجيلي بالفراولة البودرة والقليل من الماء المغلي، ثم نقلب جيدا حتى تذوب البودرة. ثم نضيف الجيلي المذاب فوق الآيس كريم ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط. ثم نوزع الآيس كريم في أكواب التقديم ونساويه جيدا. بعد ذلك نضع الأكواب في المجمد ونتركها لمدة 6 ساعات على الأقل. بعد ذلك نخرج الأكواب من المجمد ونزينها بالفارمسيل، ثم نقدم آيس كريم الفراولة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الآيس كريم بالبرتقال