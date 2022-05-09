نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث صبغات شعر 2022 لجميع ألوان البشرة وكيفية اختيار اللون المناسب لبشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث صبغات شعر 2022 ألوان جديدة، تحرص الكثير من النساء على التغيير من شعرهن من حيث الألوان والتسريحات، وفيما يلي أحدث صبغات شعر 2022 التي تعمل على جلب السعادة للمرأة والشعور بالتغيير الكامل وبداية جديدة مع كل مناسبة، ومن الألوان التي تصاحب هذا العام ما يتمثل في اللون النحاسي، وايضا البلاتيني الأشقر الذي انتشر بشكل كبير في موضة السنوات الأخيرة للشعر وبشكل خاص بين فئة الفتيات المراهقات.

أحدث صبغات شعر 2022

تحتوي أحدث صبغات الشعر 2022 على عدد من الألوان الجذابة التي تزيد المرأة جمال واشراق، ومن هذه الألوان ما يتمثل في تلوين الشعر بالكامل بلون الشوكولاتة مع تزيين الخصلات بلون الكراميل مما يعطى بياض للوجه واتجاه بصري نحو الشعر وما يتمتع به من جمال، بالإضافة الى اللون النحاسي الذي يعد من الألوان المناسبة لفصل الشتاء وما يتعلق به برد ومطر.

ألوان صبغات شعر للبشرة القمحية

تعتبر صبغة اللون البني بكافة درجاته من البني الغامق والفاتح والداكن الذهبي من اكثر ألوان الصبغات التي تتناسب مع البشرة القمحاوي، حيث يعمل هذا اللون على إظهار الشعر بطريقة واضحة ولامعه تتناسب مع لون البشرة، ويدخل اللون الكستنائي ايضا من بين ألوان الصبغات التي تناسب البشرة القمحاوي باعتباره من الألوان الجذابة، بالإضافة الى اللون الأحمر الداكن الذي يحتوى على جاذبية خاصة ايضا لهذه البشرة.

ألوان الشعر الجديدة

ابرز ألوان موضات صبغات الشعر الجديدة 2022 تتمثل في:

اللون الأشقر العسلي.

كذلك اللون النحاسي.

ايضا اللون الوردي الذي يعتبر من الألوان الغير معتادة.

اللون البلاتيني .

كما يوجد اللون الأشقر الفراولة.

اللون الأحمر الداكن.

وأخيرا لون المشروم الذي يتكون من الاسود الداكن المحلى بخصلات رمادية.

صبغات شعر 2022 للبشرة البيضاء

يعتبر اللون الاسود من اكثر الألوان التي تتناسب مع البشرة البيضاء والتي تعطي لها جمالا خاصا، بالإضافة ايضا الى كل من اللون البني واللون الرمادي وما يعملا عليه من تزيين البشرة ومنحها الجمال البارز من خلال تلوين الشعر بهذه الألوان، ويجب عند استعمال اي من صبغات الشعر بألوانها المختلفة الحفاظ على اليدين عند الصبغ والذي يكون عن طريق استعمال القفازات مع ضرورة استعمال الفازلين في الجبهة ومقدمة الرأس من اجل عدم إصابة اللون هذه المنطقة.