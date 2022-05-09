بأسرار المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بمقادير اقتصادية بطعم أحلي من ماكدونالدز

ظهر خلال السنوات القليلة الماضية الكريب، واشتهر بشكل كبير جيدا بين كل الناس، ونال إعجاب الجميع سواء الكبير والصغير، ويتميز الكريب بطعمه الرائع المثالي، وبالإضافة إلى أن جميع مكوناته مفيدة جدا للإنسان، ولكنه يجب أن يكون طريقة تحضيره مظبوطه لكي تحصلي على كريب طرى وجميل مثل الموجود في المطاعم الكبرى، وهذا هو سبب مقالنا اليوم، نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب الشهير بكل سهولة، مع العلم أن كمية دقيق صغيرة ستوفر لكِ الكثير من الكريب، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل الكريب الطري مثل المطاعم الشهيرة

أصبحنا لا نستغني عن الكريب في الكثير من الوصفات، مع العلم أن هناك نوعان من الكريب، كريب حادق، كريب حلو، بالإضافة إلى وجود الكثير من الحشوات المختلفة التي يمكن أن نضعها بداخله، وهناك بعض الأسر يذهبون المطاعم إلى الكبرى لتناول ساندوتش الكريب على وجه الخصوص، ونحن الآن نقدم لكم

مكونات عمل الكريب في البيت بكل سهولة:

كوب ونصف من الدقيق المخصص للمعجنات.

بيضة واحدة متوسطة الحجم.

بيضة واحدة متوسطة الحجم. رشة من الملح، يمكنك إزالة الملح إذا كان الكريب يستخدم الحلويات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من اللبن البودر.

القليل من الفلفل الأسود إذا كان الكريب حادق.

ماء دافئ على حسب احتياج العجين.

طريقة عمل الكريب في البيت بكل سهولة

لو نظرنا إلى المكونات سنجد أنها بسيطة وسهلة، ولكن تحتاج إلى عناية كبيرة لتحضير لكي يكون طري ولذيذ، ولكن لكي تحصلي على هذه النتيجة يجب اتباع الخطوات الآتية: