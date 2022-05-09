نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبنة الكريمي بطعم الرومي بأسهل طريقة وأبسط مكونات في المقال التالي

تعتبر الجبنة الكريمي من أنواع الجبن المحببة لكل أفراد الأسرة لمذاقها الطيب، ويمكنك عمل الجبن الكريمي في المنزل بطريقة بسيطة وبدون خطوات معقدة، فدائماً تحرص الأمهات على صنع الطعام في المنزل لضمان جودته ونظافة مكوناته بدلاً من شرائه جاهز، ويعتبر الجبن بأنواعه من الأكلات التي لا تخلو منها مائدة خاصةً في وجبتي الإفطار والعشاء، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الجبنة الكريمي بطعم الرومي في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات الجبنة الكريمي بطعم الرومي

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الجبنة الكريمي بطعم الرومي بالمقادير المضبوطة للحصول على طعم أفضل من الجاهز: 2 لتر من الحليب كامل الدسم الطازج.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من الجبن الرومي مبشورة.

2 قطعة من الجبن المثلثات.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. طريقة التحضير يمكننا عمل الجبن الكريمي بطعم الرومي في المنزل بخطوات بسيطة كما يلي: في إناء على النار نضع الحليب الطازج حتى يصل لدرجة الغليان ثم يترك ليغلي على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. ثم نضع لترين من الحليب الساخن في إناء ألومنيوم وتوضع على حمام ماء مثلج ونقلب جيداً حتى تهدأ حرارة اللبن ويصبح دافئ بحراره الغرفة. بعد ذلك نضيف إليه نصف كوب من الخل ونقلب جيداً باستمرار حتى يفصل الجبن عن الماء ويصبح جامد. ثم يصفي بمصفاة ضيقة أو قطعة نظيفة من الشاش ثم نأخذ الحليب الجامد ونضعه في الخلاط الكهربائي. ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح وقطعتين من الجبنة المثلثات وملعقة كبيرة من الحليب البودرة، ونضيف نصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة وملعقة كبيرة من القشطة وملعقة كبيرة من الزبدة المذابة ونصف كوب من السائل المصفى من الحليب. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى تمتزج تماماً ويصبح الخليط ناعم وكريمي، ثم نضع الخليط في علبة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق وتوضع الجبنة في الثلاجة لحين الاستخدام. عمر شويل - جدة الجبنة الكريمي بطعم الرومي بأسهل طريقة وأبسط مكونات - ثقفني

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