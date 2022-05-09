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إذا كنتي تعانين من مشكلة خشونة وتشقق القدمين تعرفي على طريقة علاج تشققات القدم بالخل وبمكونات طبيعية أخرى، حيث أن مشكلة تشقق القدمين لا تحدث مرة واحدة وإنما تحدث على مراحل وهي الجفاف في القدم ثم الخشونة وبعدها يبدأ الكعبين في التشقق وكل هذا يحدث بسبب عدة عوامل وأسباب يجب الانتباه لها وأهمها السير بدون حذاء أو وقوف الشخص لساعات طويلة، ولكن يمكنكم معالجتها وإزالة الخشونة والجلد الميت من عليها بسهولة من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها في المنزل. كيفية علاج تشققات القدم بالخل مكونات الوصفة:- نصف ملعقة كبيرة من الملح الخشن الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

وعاء بلاستيكي كبير أو حوض استحمام.

ماء فاتر. طريقة تحضير الوصفة والتطبيق:- قومي بإحضار كمية الخل والملح وقومي بوضعهم داخل وعاء يتسع لكعبيك أو في حوض استحمامك الخاص مع كمية وفيرة تملأ الوعاء والحوض بالماء الفاتر.

ضعي قدميك بداخل محلول الملح والخل واتركيها منقوعة بداخله لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع فرق قدميك بداخل الخليط إما ببعضهما البعض أو بواسطة فرشاة ناعمة.

بعد ذلك قومي برفع قدميك واشطفيها بماء فاتر وقومي بتجفيفها جيدًا بفوطة قطنية ثم قومي بترطيبها حيث أن الترطيب مهم جدًا وارتدي جوارب قطنية أثناء الليل.

من الأفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا ويُفضل أن تكون قبل النوم وستجدي نتائج ترضيك وتعالج كل مشاكل قدميك. طريقة الخميرة لعلاج خشونة الكعبين المكونات:- ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- امزجي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم قومي بدهن قدميك بالكريم من أول الأصابع حتى الكعبين ويفضل قبل النوم مباشرة.

ارتدي على قدميك كيس بلاستيكي وغلفيها جيدًا ثم قومي بارتداء جوارب قطنية حتى تمنع الكيس من التفكك واتركيها حتى الصباح.

استمري على هذه الوصفة يوميًا قبل النوم وبعد عدة أيام ستجدي الفرق مع بعض المميزات الإضافية والفوائد الناتجة من الخميرة والفازلين على الجلد. عمر شويل - جدة في دقيقتين.. نوري كعب رجلك المتشقق وتخلصي من السواد والخشونه نهائيا بطريقه طبيعية فعاله ومجربه - ثقفني

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