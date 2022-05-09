ضع الصابون على الخيار وسوف تذهلين من النتيجة .. ندمت اني ما عرفتها من زمان

وصفه الصابون على الخيار لعلاج الهالات السوداء يحتوي الخيار على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة التي تحافظ على صحة ونضارة البشرة وتقوم بتغذيتها حيث تهتم كثيراً من الفتيات بالبحث عن أفضل المكونات المفيدة لصحة البشرة وتعطي نتائج فعال عند استخدامها وتعمل أيضا على تفتيح وتنعيم البشرة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل خلطه الصابون على الخيار وأهم فوائده للبشرة بالتفصيل.

فوائد الخيار والصابون للبشرة

يساعد على علاج الهالات السوداء والتورم الموجود أسفل العين لأن الصابون يحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على التخلص من التورم الموجود في هذه المنطقة كما أنه يستخدم في معالجة حبوب البشرة التي تحدث بسبب أشعة الشمس الشديدة بجانب أنه يعمل على تقليل ظهور الهالات السوداء الموجودة حول العين وتقليل ظهور النمش ويساعد على تقليل حجم المسام الواسع.

طريقة عمل صابون الخيار للبشرة

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل وصفه الصابون بالخيار للبشرة.

المكونات

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم بشر الخيار وتصفية من الماء.

ثم وضعه في وعاء مناسب ويترك حتى يسخن.

ثم نبدأ ببشر الصابون على الخيار وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك يتم رفع المقلاة من على النار.

ثم نقوم بإضافة عصير الخيار مع بعضها ثم يتم ترك الصابون حتى يذوب تمامًا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة أي زيت من الزيوت العطرية المفضلة ويفضل زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

ثم يتم حفظها في الثلاجة حتى وبعد ذلك يتم استخدامها على البشرة بشكل يومئ.

وصفه جيل الصبار لتفتيح الجسم

يعتبر الالوفيرا من أكثر العناصر التي تحتوي على المواد التي لها أهمية كبيرة وتساعد على تفتيح البشرة بشكل آمن كما أنه يتم استخدامها في علاج التهاب واستمرار البشرة وتفتيح المناطق الداكنة حيث يتم أخذ كميه مناسبة من الصبار الخام ووضعه على المنطقة حتى يجف تماما لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة في تفتيح تحت الإبط والمناطق الحساسة بشكل آمن.