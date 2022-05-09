نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دجاج كنتاكي الاصلي اكتشفي سر KFC للطعم الرائع والتتبيلة المميزة في المقال التالي
طريقة دجاج كنتاكي الاصلي هي الوصفة السحرية التي تحاول الامهات تقديمها لأولادها، خاصة لعشاق الدجاج المقرمش المقلي، لاننا ندرك جيدا إن هذا النوع المميز من الدجاج الذي له اكثر من طريقة ووصفة للتحضير يعد الفضل لدي البعض، جئنا اليوم لنجعلك قادرة علي اكتشفي سر KFC للطعم الرائع والتتبيلة المميزة، من اجل تحضير الوجبات التي يحبها الاولاد في المنزل، وسط كافة الإجراءات اللازمة من تعقيم الايدي والسطح وكذلك الدجاج، وسوف نوفر لكي ايضا طريقة تحضير سلطة الكول سلو الشهية التي يتم تقديمها مع تلك الوصفة، بجانب البطاطس الفرم فريست او البطاطس المقلية لتكن مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل.
طريقة دجاج كنتاكي الاصلي اكتشفي سر KFC
بخطوات بسيطة اتبعي طريقة دجاج كنتاكي الاصلي وحضرية في المنزل للاولاد، حيث أنك سوف تقومي باحضار دجاجة ونقعها لمدة ساعتين تقريبا في ماء وليمون ومعلقة جنزبيب وملح وسكر، وهذا المحلول الرائع سوف يعقم الدجاجة بالشكل المطلوب ويجعلك تستمتع بطعمها الروعة والمميز دون أي رائحة كريهة او طعم غير مرغوب بة، والآن نرجو من متابعينا الكرام الاستعداد لتذوق طبق من الدجاج المقلي المقرمش روعة ومميز، فقط قومي بإتباع تلك المكونات
تحضير محلول نقع الدجاج
- 2 كوب حليب.
- كوب ماء.
- ملح.
- فلفل ابيض.
- البهارات المخصصة للدجاج.
- معلقة سكر.
- حوالي معلقتين خل.
- كاري.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
تحضير خليط التحمير المميز
- دقيق.
- نشا.
- بيكنج بودر.
خطوات تحضير الدجاج المقرمش
بعد ان قمنا بتوضيح كافة المكونات المطلوبة من اجل تحضير دجاج كنتاكي في المنزل، عليكي متابعة تلك الخطوات معنا بعناية
- قومي بتقطيع الدجاجة الي 8 قطع، حيث يتم تقطيع الصدر قطعتين والورك قطعتين وهكذا.
- في علبة محكمة الغلق قومي بوضع الحليب والماء والتوابل وقومي بتقليبها حتي تمام الذوبان.
- الآن ابدائي في وضع قطع الدجاج بالمحلول.
- اتركي الدجاج في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
- ابدائي في وضع الدجاج في الدقيق المجهز للتحمير، حيث يتم خلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر جيدا.
- قومي بوضع الدجاج مره اخري في المحلول المخصص للنقع.
- الان ضعية مجداد في الدقيق.
- قومي بوضعة مباشرة في زيت عزير ساخن جيدا.
- بعد حوالي 4 دقائق اخفضي الحرارة واتركي الدجاج ليصبح ناضج.
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