بكوب من الحليب حضري الفطائر التركية بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة

الفطائر التركية بالجبنة ، تعتبر من الوجبات السريعة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الفطائر في المنزل بدل من شرائها من الخارج، وتعتبر من الفطائر والمعجنات المشهورة في الوطن العربي وخاصتاً في تركية، ويرجع أصل هذه الوجبة في تركية، حيث أنه يمكن حشوها بالجبنة واللحمة المفرومة أو الفراخ أو العسل وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الفطائر التركية بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الفطائر التركية بالجبنة

تتكون الفطائر التركية بالجبنة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

500 جرام جبنة موتزاريلا.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع كوب من السمسم او حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-