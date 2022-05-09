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طريقة طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة يعتبر من الوصفات الشهيرة حيث تختلف أنواع الشوربة من بلدٍ لآخر من حيث طريقة تحضيرها والمكونات الداخلة في اعدادها، حيث تتميز بطعمها الشهي اللذيذ لذلك يحبها ويفضلها الكثير وخاصا الأطفال، حيث توجد كثير من الشورب المتنوعة فهناك شوربة العدس وشوربة الدجاج والخضار وشوربة اللحم بالطماطم وأيضا شوربة لسان العصفور باللحمة المفرومة، حيث أنها سهلة في تحضيرها لا تأخذ وقت ولا مجهود، حيث يحتوى لسان العصفور على نسبة عالية من الحديد ويساعد تناوله في مد الجسم بالطاقة والحيوية لاحتوائه على الكربوهيدرات والبروتين وأيضا يساعد على الوقاية من فقر الدم كما يمكن التعرف على وصفة تحضير شوربة الحب الحجازية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة.
طريقة طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة
المكونات
- ½ كيلو مكرونة لسان عصفور.
- ¼ كيلو لحم مفروم.
- ½ كوب بصل مفروم.
- ½ كوب فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
- 1 قرن فلفل أخضر حار مفروم حسب الرغبة.
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- 1 ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ½ ملعقة صغيرة قرفة.
- 1/2 ملعق صغيرة ملح.
- وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ¾ كوب عصير طماطم.
- 3 أكواب ماء.
طريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة
- القيام باحضار مقلاة على نار متوسطة ويتم وضع ملعقة كبيرة سمن ثم من الوصفات الشهيرة وضع اللحم المفروم ويتم التقليب حتى يكتسب اللون البني.
- يتم إضافة البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار إلى اللحم ثم يقلب حتى يذبل البصل ثم إضافة البهارات السبعة والقرفة والملح والفلفل ويتم التقليب حتى تمتزج بشكل جيد.
- القيام بترك اللحم على نار هادئة حتى ينضج.
- يتم احضار حلة على نار متوسطة ثم أذيبي السمن ويتم إضافة لسان العصفور ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي ثم ارفعيه من على النار.
- القيام باحضار طاجن فرن ويوضع فيه اللحم المفروم ولسان العصفور وعصير الطماطم ويتم التقليب حتى تختلط المكونات ببعضها.
- ثم أضيفي الماء وتأكدي من أن الماء يغطي المكونات.
كيفية تسوية طاجن لسان العصفور
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- القيام بإدخال الطاجن في الفرن بعد تسخينه.
- يتم ترك الطاجن حتى ينضج ويتشرب الماء.
- ثم يتم اخراجة وتقديمه بجانب طبق من السلطة الخضراء.
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