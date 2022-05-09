نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون لا يخطر على بالك يمنع الذباب والناموس من بيتك نهائياً.. جربيها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيلة ذكية للتخلص من الدبان، يعد الذباب مصدر إزعاج كبير عندما ينتشر بكثرة بداخل المنازل بسبب صوت طنينه والتصاقه بالوجوه والجسم، ورغم ذلك فإنه لا يعد من الحشرات الخطيرة ولكنه من الممكن أن يسبب انتشار بعض الأمراض نتيجة تغذيته على القمامة واللحوم المتعفنة وغيرها ثم ينتقل إلى الإنسان والوقوف على الأطعمة الطازجة بداخل المنزل، ويعد طرد الذباب من جميع الغرف بالمنزل ومن المطبخ أمرا ليس بالسهل، لذلك سنعرض بعض الطرق الطبيعية والأمنة التي يمكنك فعلها لمنع دخول الذباب إلى المنزل وطرده مباشرة دون البقاء بداخله، فتعرفي على تلك الحيل البسيطة بدون استخدام مبيدات حشرية.

طرق التخلص من الذباب بشكل طبيعي

الأعشاب والزهور : يمكنك وضع بعض الأعشاب والزهور بداخل منزلك فى الأماكن التي يكثر بها الذباب أو حديقتك الخارجية لمنع اقتراب الذباب من المنزل، فهناك بعض الأعشاب ينفر الذباب من رائحتها ولا يستطيع الاقتراب منها مثل النعناع والريحان واللافندر وأوراق الغار والخزامى، فيمكنك نشر أوراق هذه النباتات فى شرفات المنزل أو استخدام الزيوت الخاصة بها والرش بها فى أماكن انتشار الذباب.

خل التفاح للتخلص من الناموس والذباب

تعد رائحة خل التفاح من الروائح التي ينفر منها الذباب ولا يستطيع الاقتراب منها، فيمكنك وضع مقدار من خل التفاح فى زجاجة بخاخ والرش بها عند مداخل المنزل وفى المطابخ.

قشور الحمضيات للتخلص من الحشرات

يمكن استخدام قشور البرتقال أو الليمون فى التخلص من الذباب وطرده من المنزل ويمكن أن يوضع عليها بعض أعواد القرنفل ومن ثم توزيعها على النوافذ ومداخل المنزل لمنع دخول الذباب إلى الداخل.

الزيوت العطرية: تعد الزيوت العطرية طريقة فعالة لطرد الكثير من الحشرات، ومن أكثر أنواع الزيوت العطرية الكريهة للذباب هى زيت اللافندر وزيت أوكالبتوس.

الكافور: يعد استخدام الكافور هو أحد الطرق الفعالة فى طرد الذباب من المنزل، وهو عبارة عن أقراص قوية الرائحة ينفر منها الذباب، ويتم وضعها أسفل النوافذ المفتوحة لكى يتم انتشار رائحتها فى جميع أنحاء المنزل، وهذه كانت أفضل طرق للتخلص من الذباب أو الناموش والهاموش.