فصل الصيف يكثر فيه الفواكه اللذيذه، وبعض من السيدات تفضل تفريز الفواكه لأستخدامها فى غير موسمها، لتحضير العصائر أو المرطبات، والمربات، وهي تتواجد دئماً على جميع الطاولات سواء بوجبه الفطور أو العشاء، وبهذا المقال سوف نقدم طرق سهلة ومبتكرة وأقتصادية لعمل المربي الطبيعه بالمنزل بدون أي مواد حافظة التي تنشتر بجميع الأسواق والسوبر الماركت ولأ أحد يعمل مصدر الفاكهه هل هي طازجة أم لا أو المواد الحافظة الموجدة بها.

طريقة عمل المربى الأقتصادية بفواكه طبيعة بطعم الجاهزة وبأقل التكاليف

يعشق الأطفال تحديداً تناولها ويكثر من طلبها أوقات الدراسة أو الذهاب إلى التنزه بالحدائق، الكبار يعشق تناولها بأضافه القشدة، والبعض الأخر يعشق تناولها بأضافة القشدة والحلاوة وتسمي عند الأسكندرانية “ساندوتش سكلانس“، نقدم لكم أحب المربات وأشهرها، بتكاليف أقتصادية وموفرة.

طريقة عمل مربي اللارنج

المكونات

أثنان كيلو لارنج.

نصف كوب عصير برتقال.

عصير ليمون نصف كوب.

كوبان ونصف سكر ناعم.

كوبان ماء فاتر.

طريقة التحضير

نغسل اللارنج جيداً، ثم نبشر القشرة، ونقطعه بالسكين وننزع بذره.

يمنع منعاً باتاً بشر القشرة البيضاء حتى لا تعطي مرارة عند تناولها.

ثمه نعصره بعصاره البرتقال اليدويه حتى نحصل على عصير لارنج صافي.

نضع بشر قشور اللارنج بحله عميقه ونضيف كوبان من الماء الفاتر وترفع على نار هادئة.

نضيف عصير اللارنج والبرتقال والسكر، ونقلبهم حتى يذوب السكر تماماً.

قلبيه بين الحين والأخر ثم تزيلي الريم بأستمرار، حتى تصبح المربي صافية.

أتركيها على النار حتى ينضج بشر اللارنج تماماً ثم أتركيها يبرد تماماً.

صبي المربى في برطمانات محكمة الغلق، وضعيها بالثلاجة حين الأستخدام.

طريقة عمل مربي الكرز

المقادير

كيلو كريز.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

نصف كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير