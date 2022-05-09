نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل كفتة الدجاج بالخلطة المطاعم السرية على أصولها في المقال التالي

كفتة الدجاج من ألذ وأشهي الوجبات الخفيفة والسريعة والمحبوبة لدي الجميع، ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة مثل أشهر المطاعم، ومن أسهل وأسرع الوصفات التي يمكنك تحضيرها وكما أنها وجبة صحية ومغذية، يعتبر الدجاج من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين اللذيذة التي يمكن تناولها مع توفير فوائد صحية أيضًا، وتتميز بنكهته الخاصة ومكون من قطع صدور الدجاج مفروم وكذلك يمكنك التنوع في تحضيرها على شكل كفتة لتناولها كساندويتش أو مع المكرونة لتكون وجبة غذاء أو عشاء، لأن طريقة التحضير سهلة والمكونات غير مكلفة، واليكم في خلال السطور التالية أسرار طريقة عمل كفتة الدجاج بالخلطة المطاعم السرية على أصولها طريقة عمل كفتة الدجاج بالخلطة المطاعم المقادير نصف كيلة صدور دجاج مفروم

3 أفخاد مفروم ناعم

واحده من البصلة المبشورة ناعم

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقتين من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من السمنة

نصف كوب بقدونس مفروم

كوب بقسماط ناعم مطحون

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البريكا

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ طريقة تحضير كفتة الفراخ نحضر وعاء كبير ونضع الدجاج المفرومة ونضيف اليه البصل والثوم والبقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبربيكا والبهارات الدجاج ونقلب المكونات حتي تمتزج مع بعضهم تماماً بعد ذلك نخفق البيضة مع القليل من الفلفل الأسود وتوضع مع خليط الفراخ ثم نضيف البقسماط المطحون ونقلب المكونات حتي تكون عجينة متماسكة ومتجانسة مع بعضهم نحضر أعواد الشيش طاووق الخشبية أو يد ملعقة رفيعة ونغمسها بالماء حتي لا تحترق نأخذ الكمية المناسبة من الكفتة ونفردها على أعود الشيش طاووق ونستمر في هذه الطريقة حتي يتم الانتهاء من جميع الكمية الموجودة نقوم برص أعود الكفتة على الشواية أو صينية مدهونة بالقليل من السمنة وتقلب من كل الجوانب حتي تنضج تماماً ونقوم بالتقديم الكفتة في طبق التقديم وعليه من القليل البقدونس المفروم ويقدم كوجبة غذاء مع صوص الثومية والطحينة وطبق السلطة والشبيسي وبالصحة والراحة. نصائح هامة لعمل الكفتة الدجاج يمكنك تشكيل الكفتة على أعواد الشيش طاووق وقليل من الزيت بفرشاة قبل وضعها على الشواية. يمكنك أيضًا إصلاحها بقليها ثم وضعها في البيض ثم في فتات الخبزأو البقسماط المطحون بعد ذلك ضعه في الثلاجة لمدة 10 دقائق لتتماسك قبل غمسه في كمية كبيرة من الزيت عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل كفتة الدجاج بالخلطة المطاعم السرية على أصولها - ثقفني

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