طريقة عمل خلطة توابل أرز المحشي المميزة لإضافة مذاق رائع ولذيذ للمحشي

خلطة توابل أرز المحشي ، من أنواع التوابل التي تضيف مذاق رائع ولذيذ للمحشي، كما أن مكوناته بسيطة للغاية ومتوفرة، ويمكن تحضيرها بواسطة الخلاط الكهربائي، ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة توابل أرز المحشي.

مكونات خلطة توابل أرز المحشي

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

وملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة.

ملعقة كبيرة زعتر ناشف.

نصف ملعقة صغيرة نعناع يابس.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة توابل أرز المحشي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار مطحنة الخلاط ونضع فيها جميع كمية.

ثم بعد ذلك نقوم بطحن جميع المكونات حتي نحصل على خليط متجانس.

ونقوم بإضافة ١ ملعقة كبيرة من هذه الخلطة لكل ١ كوب من الأرز الذي سنقوم بإعداده لحشو المحشي.

ثم تكون الخلطة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات والسلطات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الباربكيو والمستردة وسلطة الدقوس.

طريقة عمل صوص الهلابينو الحار

يتكون هذا الصوص المميز من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

المكونات

مقدار نصف كوب من فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة من الزبادي.

مقدار ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

رشة من الشطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة صغيرة من البابريكا

طريقة التحضير