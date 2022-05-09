وصفة هندية سحرية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل لحد الركب مثل الهنود

يعتبر الشعر من اكثر الأشياء التي تعمل على جاذبية أي فتاة لأن الشعر يمثل زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الطويل الناعم، ونلاحظ البعض من الفتيات والسيدات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها مشكلة قصر الشغر وخشونته وتقصفه وغيرها من المشكلات الأخرى، حيث تجعل هذه المشكلة الكثير من الفتيات يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل تنعيم الشعر ونلاحظ لجوء الفتيات إلى إستخدام الكريمات والشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر وتساقطه لذلك علينا بتجنب إستخدام أي وصفات تحتوي على مواد كيميائية أو أي مواد تحتوي على مواد عطرية لأنها تتسبب في ظهور الشعر الابيض وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تمنح شعرك الإطالة الجبارة السحرية، ومن المعروف عادة أن دولة الهند من الدول الشهيرة بالشعر الطويل

مكونات عمل وصفة لإطالة الشعر مثل الهنود

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ربع كوب من الماء المغلي.

حبة واحدة من البيض.

طريقة عمل وصفة لإطالة الشعر مثل الهنود