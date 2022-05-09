نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية سحرية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل لحد الركب مثل الهنود في المقال التالي
يعتبر الشعر من اكثر الأشياء التي تعمل على جاذبية أي فتاة لأن الشعر يمثل زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الطويل الناعم، ونلاحظ البعض من الفتيات والسيدات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها مشكلة قصر الشغر وخشونته وتقصفه وغيرها من المشكلات الأخرى، حيث تجعل هذه المشكلة الكثير من الفتيات يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل تنعيم الشعر ونلاحظ لجوء الفتيات إلى إستخدام الكريمات والشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر وتساقطه لذلك علينا بتجنب إستخدام أي وصفات تحتوي على مواد كيميائية أو أي مواد تحتوي على مواد عطرية لأنها تتسبب في ظهور الشعر الابيض وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تمنح شعرك الإطالة الجبارة السحرية، ومن المعروف عادة أن دولة الهند من الدول الشهيرة بالشعر الطويل
مكونات عمل وصفة لإطالة الشعر مثل الهنود
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ربع كوب من الماء المغلي.
- حبة واحدة من البيض.
طريقة عمل وصفة لإطالة الشعر مثل الهنود
- قومي اولا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بتقسيمه إلى قسمين.
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع ربع كوب من الماء الدافئ وقومي بتقليب النشا مع الماء الدافئ جيدا حتى يصبح المخلوط ذات قوام كثيف.
- بعد ذلك ضعي عليهما ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها جيدا، ثم قومي بإضافة حبة واحدة من البيض وأخفقي جيدا حتى تختلط مع باقي المكونات.
- قومي بوضع هذه الوصفة على شعرك وبين بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- أتركي هذه الوصفة السحرية على شعرك لمدة ساعة واحدة بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر جيدا حتى تتخلصين من آثار الوصفة نهائيا.
- عليكي بإستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع وسوف تلاحظين النتيجة الجبارة السحرية خلال وقت قصير وهي ملاحظة الشعر الناعم الحرير والطويل الذي يجعلكي تظهرين بإطلالة رائعة.
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