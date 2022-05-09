نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة بالقشطة في البيت بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات في المقال التالي
تعد البسبوسة من الحلويات التي يقبل عليها لتناولها العديد من الأطفال والكبار ويرجع السبب في ذلك لأنها لذيذة وخفيفة على عكس بقية أنواع الحلويات الأخرى، وعامة تعد الحلويات من الأساسيات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأن السبب في ذلك أن هذه الحلويات لها دور كبير في تنظيم هرمونات الجسم وغيرها من التنظيمات والفوائد الأخرى لذلك علينا بأن نقوم بتناول قدر بسيط يكفي لحاجة الجسم لأن الإفراط في تناول هذه الحلويات يؤدي إلى إصابتنا بالعديد من الأمراض وأهمها مرض السكر لذلك علينا أن نحترص في تناول هذه الحلويات، حيث تعتبر البسبوسة من الحلويات التي يمكننا تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة ومنها تقديمها بحشوة الشيكولاتة وتقديمها بالقشطة أو المكسرات وغيرها من الحشوات المختلفة الأخرى.
مكونات عمل البسبوسة بالقشطة
- عبوة واحدة من البسبوسة.
- نصف كوب من دقيق السميد.
- عبوتان إثنان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند.
- كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.
- ثلاث عبوات من القشطة.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- كوب واحد من الحليب السائل.
طريقة عمل وصفة البسبوسة بالقشطة
- أحضري وعاء كبير وضعي به عبوة البسبوسة مع نصف كوب من دقيق السميد مع عبوتان إثنان من الزبادي وكوب واحد ونصف من السمنة السائلة وقومي بتقليب وعجن المكونات ببعضها.
- ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع خمسة ملاعق كبيرة جوز الهند وقومي بعجن المكونات ودمجهما مع بعضهما.
- أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط البسبوسة بها ثم قومي بالطبطبة عليها حتى تصبح في مستوى واحد.
- بعد ذلك أحضري إناء وضعي به كوب واحد من الحليب مع ملعقتان كبيرتان من النشا وعبوات القشطة وبالتقليب المستمر حتى يصبح قوام كثيف ثم أرفعيه من على النار.
- قومي بإدخال صينية البسبوسة في الفرن وأتركيها لتنضج جيدا، وعند نضجها أخرجيها من الفرن ثم قومي بسقيها بالشربات ثم قومي بوضع كمية القشطة التي قومنا بعملها وأتركيها لتبرد قليلا ثم ضعيها في الثلاجة ثم قومي بتناولها بألذ طعم.
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