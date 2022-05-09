طريقة عمل البسبوسة المرملة بالقشطة في البيت بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات

تعد البسبوسة من الحلويات التي يقبل عليها لتناولها العديد من الأطفال والكبار ويرجع السبب في ذلك لأنها لذيذة وخفيفة على عكس بقية أنواع الحلويات الأخرى، وعامة تعد الحلويات من الأساسيات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأن السبب في ذلك أن هذه الحلويات لها دور كبير في تنظيم هرمونات الجسم وغيرها من التنظيمات والفوائد الأخرى لذلك علينا بأن نقوم بتناول قدر بسيط يكفي لحاجة الجسم لأن الإفراط في تناول هذه الحلويات يؤدي إلى إصابتنا بالعديد من الأمراض وأهمها مرض السكر لذلك علينا أن نحترص في تناول هذه الحلويات، حيث تعتبر البسبوسة من الحلويات التي يمكننا تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة ومنها تقديمها بحشوة الشيكولاتة وتقديمها بالقشطة أو المكسرات وغيرها من الحشوات المختلفة الأخرى.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

عبوة واحدة من البسبوسة.

نصف كوب من دقيق السميد.

عبوتان إثنان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.

ثلاث عبوات من القشطة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب واحد من الحليب السائل.

طريقة عمل وصفة البسبوسة بالقشطة