انت الان تتابع خبر وزارة الصحة العراقية تفجّر معلومات مرعبة حول فيروس قاتل في البلاد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الطبيب حسين رياض مدير الصحة العامة في ذي قار الواقعة في جنوب العراق، أنه توفي رجل عمره 35 عاما جراء الإصابة بالحمى النزفية، ما رفع عدد الوفيات جراء هذا المرض إلى تسع في عموم البلاد، وكشف عن ارتفاع عدد الوفيات إلى ستة بينهم امرأة و28 حالة إصابة بهذا المرض، في ذي قار.

وكان قد اعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في وقت سابق أن العراق سجّل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، وغالبيتها في الجنوب.

وبدوره أوضح البدر "لفرانس برس" أن البلاد لا تشهد حالة تفشٍ، وان الإصابات محدودة، مؤكدا انه كل سنة يتم تسجيل إصابات ووفيات، بأعداد محدودة، لكن المعدل هذا العام أعلى من السنة الماضية ولذلك تم تكثيف تدابير الوقاية.

ووفقا لإحصائية أعلنتها وزارة الصحة العراقية، ان الحالات توزع ضحايا هذا المرض في محافظات ميسان وكربلاء والمثنى وبابل ونينوى، اما محافظة ذي قار، فقد سجّلت أكثر من نصف الإصابات حيث انها محافظة فقيرة تربى في كثير من مناطقها الماشية، كما انتشر الفيروس في الأيام الأخيرة في محافظات شمالية أيضاً.

أما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة العراقية، كما يدخل مربو الأبقار والأغنام والماعز والجاموس ضمن دائرة الخطر، إذ تعتبر تلك الحيوانات وسيطا ناقلا لمرض الحمى النزفية.

والجدير بالذكر انه لا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي: الحمى، وآلام العضلات وآلام البطن، وعند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي الى الوفاة، كما تؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 بالمئة من المصابين، بحسب وزارة الصحة العراقية.