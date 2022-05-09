نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كيلو في دقائق بدون تعب او مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الثوم من النباتات الطبيعية التى لها فوائد عديدة فهو يقوى من مناعة الجسم، كما أنه لا غنى عنه فى المطبخ المصرى ويضيف للطعام النكهة المميزة، فهو يدخل فى العديد من الأكلات التى تكسبها الطعم والمذاق الفريد، ولكن من أكثر المشاكل التى تواجهنا فى تناول الثوم هو صعوبة تقشيره، لذلك سوف نعرض لكى سيدتى فى هذا المقال عن طريقة إعداد وصفة لتقشير الثوم بسرعة دون أى جهد أو عناء.

طريقة تحضير وصفة تقشير الثوم

يعتبر تقشير الثوم من أكثر الأمور المستعصية التى نواجهها في تحضير الطعام ولكن توجد عدة طرق طبيعية لتسهيل عملية تقشير الثوم، وسوف نعرضها فى هذا المقال، كما أنه يعتبر مكون أساسي فى جميع الأكلات التى تعتمد عليها جميع السيدات، فهو يضيف للبامية والملوخية الطعم المتميز واللذيذ ولا غنى عنه فى سلطة الثومية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار ويرغبون فى تناولها، لذلك سوف نعرض لكم طريقه تقشير الثوم بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى تقشيره دون أى تعب أو اللجوء إلى شرائه جاهزاً، فهناك عدة طرق طبيعية لتنظيف وتقشير الثوم سوف نطرحها لكم فى هذا المقال.

إعداد وصفة تقشير الثوم بسرعة

نحضر بولة كبيرة بها ماء دافئ ونضع فصوص الثوم ونتركه لمدة عشر دقائق حتى لا يستوى الثوم فى الماء.

نخرجه من الماء وسوف تلاحظين تقشيره بمنتهى السهولة.

هذه الوصفة سهلة جداً لتقشير الثوم بسرعة ولكن لا تتركى الثوم فى الماء لمدة طويلة حتى لا يستوى الثوم، حيث أن الماء الدافئ يزيل القشرة الخارجية من الثوم ويسهل عملية إخراجها بسهولة وبسرعة، ولكن احرصي على عدم ترك الثوم فى الماء الدافئ كثيراً، حتى لا ينضج.

طريقة أخرى لتقشير الثوم بسرعة

نقع الثوم فى الماء البارد لمدة نصف ساعة

نخرج الثوم من الماء ونقوم بتقشيره بسرعه وبكل سهوله دون أى جهد.

هذه الوصفة سهله وسريعه جدا وتسهل عليكى تقشير الثوم بسرعة حيث أن الماء البارد يسهل عملية إخراج القشرة الصلبة الخارجية من الثوم وإخراج الثوم بسهولة دون أى جهد أو عناء.