بمكونين فقط.. أعملي مزيل عرق طبيعي بمكونات موجودة في بيتك تخلصي من رائحة الجسم الكريهة نهائيا

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يعانى بعض الأشخاص من التعرق ورائحة العرق الكريهة خلال فترة النهار فيصل الصيف ويمكن أيضاً في فصل الشتاء عند الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة مثل السكر، حيث توجد بعض الكريمات والمكونات التى تساعد على إزالة رائحة العرق ولكن غير ممتدة المفعول وتسبب اسمرار تحت الابط، فيمكن تحضير مزيل عرق بالمنزل بمكونات متاحة بكل منزل، اليكم هذه الطرق حتى نتخلص من هذه المشكلة المعقدة. مزيل عرق برائحة جوز الهند المكونات:- ٦ معالق من البيكنج صودا.

٦ معالق من نشا الذرة.

٦ معالق من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت شجرة الشاي. الطريقة:- نقوم بتذويب جوز الهند على حمام مائي ثم نتركه يبرد قليلا ثم نقوم بوضع البيكنج صودا والنشا وقطرات زيت شجرة الشاي.

نقلب المكونات جيدا حتى تختلط تماماً وتذوب مع زيت جوز الهند وتوضع في عبوة خاصة بالكريمات.

يستخدم هذا الكريم بعد الاستحمام مباشرة. ثانياً: مزيل عرق برائحة الورد:- المكونات:- ٤ معالق من الشبة المطحونة.

٦ معالق من بودرة التلك.

قليل من ماء الورد الطبيعي.

قطرات من زيت المسك الأبيض. الطريقة:- في بولة نضع الشبة مع بودرة التلك ونقلب ثم نضع ماء الورد وعليه قطرات زيت المسك.

نخلطهم جيداً ثم نقوم بوضعها في علبة ويدهن منه تحت الإبط بعد الإستحمام. ثالثاً: مزيل عرق برائحة زبدة الكاكاو:- المكونات:- ٣ معالق من شمع العسل.

ربع ملعقة من زبدة الكاكاو.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت إكليل الجبل.

٥ قطرات من زيت الزعتر.

نصف ملعقة من زيت اللافندر.

نصف ملعقة من زيت الخروع. الطريقة:- نقوم بتذويب شمع العسل مع زيت جوز الهند نتركه حتى يبرد ثم نقوم بإضافة زبدة الكاكاو وعليها زيت الزعتر وإكليل الجبل والخروع واللافندر.

ثم نقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح القوام كريمى سميك.

يوضع في علبة محكمة لحين الاستخدام. مزيل عرق برائحة زيت شجرة الشاي المكونات:- ربع كوب بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من النشا.

١٠ قطرات من زيت شجرة الشاي.

كبسولة فيتامين ه‍ . الطريقة:- نقوم بوضع النشا مع بيكربونات الصوديوم ثم نضيف زيت شجرة الشاي والفيتامين ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً.

وتنظر حتى يصبح الخليط كريمى قم نقوم بوضعه في برطمان زجاجي صغير.

يترك لحين الاستخدام بعد الاستحمام بالاماكن الحساسة وتحت الابط والاماكن التى تتعرض للتعرق. عمر شويل - جدة بمكونين فقط.. أعملي مزيل عرق طبيعي بمكونات موجودة في بيتك تخلصي من رائحة الجسم الكريهة نهائيا - ثقفني

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