خلطة كريم نيفيا المعجزة لفرد الشعر الكثيف وجعله ناعم مثل الحرير

تعتبر خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر من من الوصفات الرائعة، والتى أعطت نتائج مبهرة عند تجربتها فى فرده الكثيف وجعله ناعم مثل الحرير، وذلك لما تحتوى عليه هذه الوصفة من مكونات زيوت طبيعية مع هذاكريم تساعد فى التخلص نهائياً من مشكلة التجعد، وذلك لانه يعد من الأمور المزعجة للعديد من السيدات صغار السن منهم والكبار، فبما أنه يعتبر تاج المرأة لذلك تبحث الكثير من النساء عن طرق آمنة وفعالة لفرده بدون مواد كيميائية والتى تضر بفروة الرأس، وبدلا ما أن تحل المشكلة تعمل على تعقيدها أكثر من الأول لأنها تؤثر على تقصفه وعندما نموه، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر الكثيف وجعله ناعم مثل الحرير بالتفصيل.

مكونات خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر الكثيف

تحتوى خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر الكثيف على مكونات بسيطة وغير مكلفة بالنسبة للكريمات الموجودة فى الأسواق وهى كالتالي:علبة من كريم نيفيا صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

٢ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الأركان.

طريقة الاعداد والاستخدام

تعد طريقة عمل خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بإحضار طبق عميق ونمزج به المكونات ونفرغ محتويات علبة الكريم ثم نضيف عليه ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت الأركان وزيت الجوجوبا ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. ثم نقوم بإذابة زيت جوز الهند على حمام مائي حتى يصبح سائل. بعد ذلك نضيفه على الخليط السابق مع التقليب حتى يصبح الخليط متجانس وخفيف الملمس. ثم نضيف عليه ملعقة عسل النحل وذلك لتكون الخلطة كبيرة الفائدة للشعر. ويستخدم الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نترك الخلطة على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو. يتم تكرار هذه الخلطة مرة فى الأسبوع وذلك للحصول على أفضل النتائج وسوف يجعل الشعر ناعم مثل الحرير.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

يحتوى زيت جوز الهند على العديد من الفوائد الصحية للشعر سوف نتعرف عليها فيمايلي: