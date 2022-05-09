نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاته من المنزل بدون ماكينة أو بيض والطعم رائع في المقال التالي

أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاته، مع قدوم فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة يكثر من تناول الأطعمة والحلويات الباردة التي تساعد على ترطيب والشعور بالجو المعتدل، ومن أكثر الأشياء التي نحرص على تناولها في فصل الصيف بكثرة هي المشروبات البارده و العصائر و الحلويات الباردة التي تدخل الثلاجة، وأيضا تناول المثلجات و الآيس كريم، بالأخص الأطفال يتناولون منه بكثرة وهذا لأنه يتمتع بطعم رائع، ولكن دائما يستخدمون المواد الحافظة و المصنعات في الجاهزة وهذا لكى يستطيعون تطويل مدة الصلاحية وهذا يكون خطر على الصحة وبالأخص الأطفال، ولذلك وجدنا لكى طريقة المطاعم و المصانع في تحضير الآيس كريم بنكهة الشوكولاتة اللذيذ بمكونات اقتصادية بعد الآن لن تقومي بشراء المثلجات من الخارج سوف تحضيرها بيدك و ستحصلين على طعم الجاهز تماماً كريمي وغني ولذيذ. مقادير آيس كريم شوكولاته ربع كوب من الشوكولاتة السائحة.

كوب وربع من الكريم الشانتيه.

ربع كوب من الحليب المكثف.

نصف كوب لبن المثلج.

4 معالق كبيرة من السكر البودرة. طريقة عمل آيس كريم شوكولاته أولاً نقوم بإذابة الشوكولاتة نضع ربع كوب من الشوكولاتة في وعاء قابل للحرارة و يدخل الميكرويف لمدة 3 دقائق حتى تذوب الشوكولاتة، كما يمكننا وضعها فوق حمام بخار حتى تذوب الشوكولاتة.

بعد ذلك نترك الشوكولاته حتى تهدأ قليلاً.

ثم نقوم بوضع كوب وربع من الكريم شانتية في وعاء كبير و نضيف عليه مقدار الحليب المثلج ولابد أن يكون الحليب مثلج.

نأتي بالمضرب الكهربائي و نقوم بضرب المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي.

بعد ذلك نضيف السكر البودرة و نقوم بضرب المكونات حتى يختلط السكر مع الكريمة.

ثم نضيف الحليب المكثف على الكريم شانتية ونستمر في ضرب الآيس كريم حتى يختلط الحليب المكثف.

بعد ذلك نقوم بوضع الشوكولاتة المذابة و نقوم بضربها مع المكونات حتى تحصلين علي قوام كريمي.

نأتي بعلبه بلاستيك ونقوم بسكب الأيس كريم الشوكولاته بداخلها ونغطيه بكيس استرتش.

ثم ندخله في الفريزر لمدة ساعتين.

نخرج آيس كريم الشوكولاته من الفريزر ونقوم بتوزيعه في أطباق التقديم بملعقة الأيس كريم وتزيين بصوص الشوكولاتة ويقدم مثلج بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاته من المنزل بدون ماكينة أو بيض والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاته من المنزل بدون ماكينة أو بيض والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.