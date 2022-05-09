وصفة طبيعية لتفتيح الرقبة والتخلص من الاسمرار بأفضل المكونات

وصفة لتفتيح الرقبة، هناك الكثير من السيدات الذين يعانون من اسمرار الرقبة لذلك، يبحثون عبر الإنترنت عن العديد من الوصفات الطبيعية التي لا تؤثر بشكل سلبي فيما بعد، قد ينتج اسمرار الرقبة بسبب تراكم مادة الميلانين في الرقبة أو التعرض المستمر لأشعة الشمس التي أدت إلى ذلك الاسمرار، يمكن أن تنتج بسبب الإكثار في وضع المواد الكيميائية أو الميكب على الرقبة وعدم إزالته بعد فترة كبيرة، تسبب هذه المشكلة إحراج للكثير منهم وإهدار لأموالهم ولذلك يبحثون عن حل سهل وبمكونات بسيطة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

وصفة طبيعية لتفتيح الرقبة

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استغلالها للتخلص من اسمرار الرقبة والتي تتمثل في الآتي:

تعد وصفة الخيار وماء الورد من الوصفات التي حققت انتشار واسع في التخلص من اسمرار الرقبة.

يتم إحضار خيارة مبشورة ويضاف إليها ماء الورد بنفس المقدار.

ثم يتم تطبيقها على الرقبة وتركها ربع ساعة.

يتم بعد ذلك فركها بحركة دائرية ويتم شطفها جيدا بالماء.

ثم يتم بعد ذلك مسح الرقبة بماء الورد لمنحها نضارة وشد الرقبة.

وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة

يمكنك الاعتماد على خل التفاح للتخلص من الخطوط و اسمرار الرقبة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار ملعقتين كبار من خل التفاح الذي يساعد على تفتيح الرقبة بشكل سريع.

ثم يتم تخفيف خل التفاح بأربع ملاعق ماء ويتم غمس قطعة من القطن في المحلول وتطبيقها على الركبة وتركها حوالي عشر دقائق.

يتم غسلها بعد ذلك بشكل جيد للغاية مع الاستمرار في هذه الوصفة للحصول على أسرع نتيجة في وقت قصير.

وصفة أخري

قومي بمزج ملعقة من كريم جونسون مع ملعقة من كريم جليسوليد ويتم المزج بينهما.

يطبق الكريم على الرقبة للتفتيح ويغسل بعد مرور 30 دقيقة.

لاحظي الفرق بعد الاستخدام.

في الختام فقد تعرفنا على وصفة لتفتيح الرقبة وكذلك الوصفات الخاصة بتفتيح الرقبة الداكنة، فمعظم السيدات يرغبن في الحصول على وجه موحد اللون مع الرقبة، وذلك لمنحهم الثقة بالنفس وذلك من خلال مكونات بسيطة لا يخلو منها أي مطبخ وبأقل التكاليف الممكنة دون التعرض لإهدار المال.