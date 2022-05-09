بدون فرن ولا خميرة..طريقة عمل فطيرة البطاطس والجبن سهلة مذاقها خطير

طريقة عمل فطيرة البطاطس والجبن وصفة سهلة وسريعة خفيفة يمكن تناولها في أي وقت على مدار اليوم، تقدر ربة المنزل صنعها ببساطة لأنها تحتوي على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت كما يمكن إضافة بعض النكهات إلى الفطيرة حسب الرغبة والذوق الذي تفضلوا في تناول الطعام مثل قطع البسطرمة أو الزيتون المقطع أو مبشور الجزر وغيره الكثير من الخضروات التي تضيف إلى الوجبة المزيد من العناصر الغذائية، تتميز فطيرة البطاطس أنها سريعة تصنع حينما ينفذ الطعام لديك أو لا يوجد خبز في البيت فهذه الوصفة الرائعة كافية تشمل الخبز والحشو معاً، مذاقها رائع وكأنك تتناول الطعام خارج المنزل غير تقليدية ولكن بمكونات صحية غير ضارة، يكفي أنها نظيفة ومضمونة.

مكونات فطيرة البطاطس والجبن

90 جرام دقيق. 55 جرام حليب. 10 جرام زبدة (مذابة) غير مملحة. قليل من الملح. 1 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم. 2 ملعقة كبيرة مايونيز. جبنة موزاريلا مبشورة.

خبز البطاطس

تسمى هذه الوصفة خبز البطاطس أو فطيرة البطاطس وذلك لأنها مصنوعة من العجين تنتج عنها خبز هش أحد أنواع فطائر المقلاة من المعجنات بصورة مختلفة وجديدة، مناسبة في كل الأوقات بجانب المشروبات مثل كوب الشاي أو القهوة، فهي وجبة مشبعة ولذيذة المذاق، وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج وقت ولا مجهود من المطبخ العربي.

طريقة عمل فطيرة البطاطس والجبن