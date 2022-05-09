نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز البسمتي بجميع الطرق الصحية المميزة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الأرز البسمتي بجميع الطرق الصحية المميزة 100% للوجبة التي يحبها الكثيرون في الوطن العربي والتي تعد من اجمل واشهي الأكلات التي يتم تقديمها علي مائدة الطعام وخاصة في العزائم والافراح، لهذا نقدم لكم اليوم في هذا المقال جميع الطرق المميزة لعمل الأرز البسمتي.

طريقة عمل الأرز البسمتي الحار

هناك العديد من الواصفات ومن ضمنها نتناول الحار لكن يلزم توافر المقادير واتباع الخطوات اللازمة لعملة وأعداده.

المقادير المطلوبة:

رشه ملح.

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

نصف معلقة شطة.

بصلة مقطوعة.

شوية كركم.

زنجبيل ناعم.

نصف معلقة كمون.

فص ثوم مفروم.

معلقتين زيت نباتي للطعام.

ثلاث ثمرات من الطماطم تم تقشيرها وتقطيعها.

معلقة صلصة.

طريقة عمل الأرز البسمتي الحار

القيام بتجهيز وعاء به زيت طعام ووضعة على النار حتى يسخن. نضع البصل للتشويح حتى يأخذ اللون الذهبي، ونذكركم برابط طريقة عمل المقلوبة. نقوم بإضافة الكركم مع الكمون والشطة بجانب الزنجبيل والثوم ويتم التقليب حتى يذبل الثوم وتندمج المكونات مع بعضها لتصبح خليط . يتم وضع الطماطم وصلصة الطماطم والملح مع التقليب. القيام بصب كوبين من الماء ونقوم بتركه على النار لمدة ربع ساعة ليتم الغليان. ثم نضيف الأرز إلى تلك المكونات، ويتم تركة على النار الهادئة لمدة نصف ساعة حتى التطيب و النضج. وأخيرا يقدم ساخن بعد ذلك في طبق التقديم على المائدة بالهناء والشفاء، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودية.

طريقة عمل الأرز البسمتي للشيف علاء بالمكسرات

يتم أعداد وطهي الأرز البسمتي بطريقة الشيف علاء حتي نحصل علي طبق أرز بسمتي ولعملة بطريقة الشيف علاء يجب توافر المكونات والمقادير اللازمة حتي نقوم بأعداده.

المقادير المطلوبة:

كاجو بصل محمر للتزين.

كوب أرز بسمتي.

مكعبين زبدة.

كوبين شوربة اللحم.

ورق غار.

معلقتين من صلصة الطماطم.

فصين حبهان.

ثمرة ليمون مجفف.

رشه توابل مشكلة.

قرنفل.

طريقة عمل أرز بسمتي الشيف علاء

القيام بوضع عدد اثنين معلقة من زيت الطعام في القدر علي النار ويتم وضع البصل مع التقليب المستمر حتى نحصل علي اللون الذهبي.

يتم بعدها إضافة ورق غار مع البهارات.

نصب صلصة الطماطم ونقوم بالتقليب مع مراعاة عدم حرق الصلصة.

علينا إضافة الأرز البسمتي في قدر مع تلك المكونات السابقة مع التقليب المستمر.

في قدر مع تلك المكونات السابقة مع التقليب المستمر. يتم وضع الشوربة مع الزبدة وتركها على النار ثم نصب منها الكمية المناسب علي الأرز.

نقوم بترك القدر على نار عالية ثم بعدها نهدئ النار.

ثم يتم غرف وتقديم الأرز في طبق للتقديم ويتم تزين علي الوجه بالكاجو مع البصل المحمر ثم يتم تقديمه على المائدة بالصحة والعافية، واليكم طريقة عمل الحنيذ.

طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم

يتم عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم في المنزل من الآن يلزم توافر تلك المقادير المطلوبة كالتالي:

كوبين أرز بسمتي.

معلقتين زيت طعام.

اربع أكواب ماء مغلي.

بصلة مفرومة.

مكعب مرق لحم.

جزره مبشورة.

نصف معلقة زعفران.

ثمرة طماطم مبشورة.

نصف معلقة كركم.

رشه ملح.

معلقة كاري.

عود قرفة.

أفضل طريقة لعمل الأرز البسمتي