فوائد رهيبة لبذور الشيا لانقاص الوزن وتخسيس الدهون وسد الشهية

فوائد بذور الشيا لانقاص الوزن سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر بذور الشيا التي تم تصنيفها بالأغذية عالية الجودة في الأعوام الأخيرة، لأنها تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، بسبب أنها تساهم على خسارة الوزن بشكل كبير وبالإضافة إلى ذلك تقليص محيط الخصر لديك، لذلك يبحث عنها الكثير من الأشخاص.

فوائد بذور الشيا لانقاص الوزن

يوجد الكثير من الفوائد الخاصة لبذور الشيا لانقاص الوزن بشكل كبير وصحيح، ومن أبرز تلك الفوائد كالآتي:

يوجد العديد من الدراسات التي تم توضيحها أن بذور الشيا تعمل على تعزيز خسارة الوزن بشكل سريع، واحد من شهيتك، لأنها تقوم بملئ معدتك بالألياف.

وبالإضافة إلى ذلك أنها تساهم في منع تناول الكثير من الأطعمة، وإذ تحتوي على ملعقتان من بذور الشيا الذي يتراوح ما بين 10 جرامات من الألياف إلى يعادل 40 في المئة من النسبة الموصى بها في اليوم.

طبقاً للأبحاث سنة 2015، قد تساهم تناول 30 جرام من الألياف في اليوم على خسارة الوزن، ويوجد أعداد قليلة البحوث التي أكدت أن بذور الشيا تساهم في خسارة الوزن وخفض أعراض الخطر للأمراض المتنوعة.

فوائد أخرى لبذور الشيا

يوجد الكثير من الفوائد الأخرى الخاصة ببذور الأشياء ومن أبرز تلك الفوائد كالآتي:

تحسين صحة القلب

في الغالب ما يؤكد على أن بذور الشيا يقوم بالحفاظ على صحة القلب، حيث أنها يوجد بها مقدار مرتفع من الأحماض أوميغا ثلاثة الدهنية، وبالإضافة إلى ذلك حمض ألفا لينولينيك.

لذلك تساهم بذور الشيا على خفض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وأيضا أمراض القلب التاجية.

مصدر جيد للكالسيوم

تعتبر بذور الشيا مصدر أساسي للكالسيوم، وعلى الرغم من ذلك اختلاط نتائج البحوث حول الكالسيوم وخسارة الوزن وبالإضافة إلى ذلك يقوم الكالسيوم على دعم الأسنان والعظام.

مصدر جيد للبروتين