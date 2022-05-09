طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بتاعه ماك وكنتاكي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

البطاطس المقرمشة من أشهي الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص الصغار والكبار، ويبحثون عن وصفة كنتاكي الشهيرة، لأن البطاطس المقرمشة من الوجبات السريعة التي تحضر في المنزل، بدون وقت أو مجهود، كما تحتوي ثمرة البطاطس علي عناصر غذائية صحية، وسوف نعرض لكم طريقة البطاطس المقرمشة علي طريقة كنتاكي في المنزل، بطريقة سهلة وبسيطة.

تحضير بطاطس كنتاكي في المنزل

المكونات:

بطاطس

زيت القلي.

مياه.

خميره.

ملح حسب الرغبة.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من الكمون.

القليل من البابريكا.

كاري.

كركم.

بهارات.

دقيق.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر بطاطس من النوع الخاص بالقلي.

نقوم بتقشير البطاطس جيداً، ثم نقوم بسلقها حتي تنضج.

نقوم بهرس البطاطس بعد سلقها، ونصنع شكل البطاطس المقرمشة.

في وعاء فارغ، نقوم بإضافة الماء والدقيق، والخميرة، والبهارات، والكاري، والكركم، ويتم التقليب جيداً.

نترك الخليط مدة نصف ساعة أو ساعة حتي يتخمر.

بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس إلي الخليط.

في طاسة نظيفة، نضع زيت ونتركه حتي يسخن.

نضع البطاطس في الزيت، ويتم التقليب باستمرار حتي يتم النضج، ويصبح لون البطاطس مائل إلى اللون الذهبي.

نضع البطاطس علي ورق طبخ حتي يتم تصفية الزيت.

في النهاية نقوم بوضع البطاطس في طبق تقديم، ونقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون.

أضرار الإفراط في تناول البطاطس

للبطاطس العديد من الفوائد الصحية، ولكن الإكثار من تناولها يسبب بعض الأمراض من أهمها: