أسهل واسرع طريقة لعمل الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب من غير عجن وخبز مروق وطري

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طريقة عمل الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب، هناك الكثير من الوصفات التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها ودائما نشتاق إلى تناولها من وقت إلى الآخر، ومن الأكلات المصرية الأصلية هو الفطير المشلتت فهو من اطعم المعجنات التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، ولكن طريق تحضير الفطير المشلتت بالطريقة الأصلية العادية يحتاج إلى وقت ومجهود كبير جداً وهذا لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة من عجن وخبز، ولكننا اليوم سنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الفطير المشلتت بالجلاش بخطوات سهلة وبسيطة وسريعة بدون مجهود. الفطير المشلتت بالجلاش لفة جلاش

علبتين زبادي صغيرين بدون سكر.

نصف كوب سمنة مذابة.

علبه قشطه كبيرة (يمكن استبداله بقشطة التي تتواجد على وجه الحليب).

رشة ملح

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش في البداية نحضر خليط التوريق نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع نصف كوب من السمن البلدي و نقوم بضرب السمن جيدًا.

ثم نضيف عليها القشطة البلدي و علبه الزبادي ورشة من الملح و ربع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة بيكنج بودر، نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يختلط ويصبح القوام كريمي.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن مقاس 30 سم ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي بداخلها.

نأتي بلف الجلاش ونقوم بتقسيم الجلاش ورقتين بورقتين.

بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط التوزيع على ورقتين الجلاش جيدًا.

ثم نقوم بوضع ورقتين الجلاش في منتصف الصينية ونجعل الأطراف خارج الصينية.

نستمر هكذا في كمية الجلاش ما عدا أخر ورقتين لكي نغلق بهم.

نقوم بلم ورق الجلاش الخارج عن الصينية داخل الصينية مع توزيع خليط السمن بداخله.

بعد ذلك نقوم بلف الفطير المشلتت بآخر ورقتين من الجلاش بعد دهنها بالخليط.

ثم نقوم بتوزيع خليط السمن والقشطة على وجه الفطيرة ونوزعه جيدًا.

نقوم بإضافة ملعقة من القشطة على وجه الفطيرة.

ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ومن الوجة.

فور خروج صينية الجلاش من الفرن نقوم برش الماء بالبخاخ لكى تصبح طرية ثم نغطيها جيداً.

بعد ذلك نقدمها للطعام بجانب العسل الأبيض و الجبن البيضاء وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل واسرع طريقة لعمل الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب من غير عجن وخبز مروق وطري - ثقفني

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