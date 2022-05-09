أسهل طريقة لعمل بسكويت اللانكشير بالزبدة بقوام رائع وطعم روعة

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بسكويت اللانكشير بالزبدة ، يعتبر من ألذ أنواع المخبوزات الهشة الجميلة التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة بالمنزل، يختلف هذا النوع من البسكوت عن غيره من الأنواع الأخرى في أنه يحتوي على النشا الذي يعطى له طعم مقرمش وهش، كما أنه يتم تزينه بطرق عديدة باستخدام الشوكولاتة أو المربى وجوز الهند أو الفار مسيلا التي تعطي له شكل رائع وجميل، وتعتبر مكوناته بسيطة جداً وغير مكلفة وتعتبر موفرة من حيث السعر بالنسبة لسعر البسكوت الذي يتم شرائه من الخارج بأسعار مرتفعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل بسكويت اللانكشير بالزبدة داخل المنزل.
مكونات عمل بسكويت اللانشكير بالزبدة
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب وربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- حبة واحدة من البيض.
- نصف كوب من النشا.
- نصف كوب سكر بودرة.
- رشة ملح.
للحشو
- مربي مشمش أو حسب الرغبة.
للتزيين
- جوز هند مبشور ناعم أو فار مسيلا حسب الرغبة.
طريقة التحضير
يتم تجهيز بسكويت اللانكشير بالزبدة بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع به الزبدة ونشغل العجان على سرعة متوسطة حتى تخفق الزبدة بشكل جيد.
- ثم نضيف إليها السكر البودرة ونخفق مرة أخرى على سرعة متوسطة، حتى نحصل على قوام أبيض كريمي.
- نضيف البيضة والفانيليا ونستمر في الخفق، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق الأبيض جيداً، ثم نضيف إليه البيكنج بودر ورشة الملح حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- نضيف نصف كوب النشا إلى خليط الدقيق ونقلب حتى يتجانسا مع بعضهما البعض جيداً.
- ثم نضيف خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط الزبدة مع التقليب والخلط جيداً لمدة 5 دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.
- ثم نقوم بنقل العجينة في وعاء مناسب، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً، حتى تتماسك العجينة.
طريقة التشكيل
- نخرج العجينة من الثلاجة ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.
- ثم نحضر صينية فرن مبطنة بورق زبدة، ثم نضع بها كرات العجين مع مراعاة ترك مسافة بين كل كرة والأخرى.
- ثم نضع صينية العجين في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم يترك البسكويت لمدة 10 دقائق حتى يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي الفاتح.
- وبعد أن ينضج البسكويت يخرج من الفرن ويترك في الصينية حتى يبرد ويجف تماماً.
- ثم نقوم بحشو البسكويت بمربة المشمش ندهن المربي في قاع كل قطعة بسكويت ثم نلصقها في قطعة بسكويت أخرى ونضغط عليها جيداً حتي تتماسك.
- نكرر نفس الخطوات حتى ننتهي من كمية البسكويت الموجودة معنا.
- نقوم بغمز قطع البسكويت في جوز الهند المبشور أو الفار مسيلا حتي تتغطي به في المنتصف.
- ثم نقوم برص كرات البسكويت في طبق التقديم وتقدم بألف هنا وشفا.
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